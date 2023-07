Davida Juráska zná od dětství, jeho kariéru má pod palcem. I teď o víkendu, kdy český reprezentant odcestoval do Portugalska, aby prošel zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu ve slavné Benfice Lisabon, s ním byl v kontaktu.

Fotbalista Slavie Praha David Jurásek navštívil turnaj přípravek | Video: Libor Kopl

Trenér fotbalistů Dolního Němčí Zdeněk Skopal má z přestupu nejslavnějšího odchovance klubu ze Slovácka ohromnou radost.

„Za pár měsíců se z přehlíženého kluka, který ale na fotbal a přípravu nikdy nezavřel, stala hvězda, jejíž potenciál najednou nešel přehlídnout,“ vyzdvihuje.

To, co se kolem Davida Juráska v posledním roce děje, sleduje sice zpovzdálí, o to víc to ale prožívá.

„Je to jako živý sen, který mu všichni ze srdce přejeme, protože jeho cesta z Dolního Němčí až do reprezentace a do Benfiky nebyla vůbec jednoduchá a stojí za ní spousta tvrdé práce umocněná štěstím a dalšími faktory, které do sebe prostě ve správný čas skvěle zapadly,“ má jasno.

„Za podpory svých největších fanoušků, což jsou jeho blízcí a rodina, se z něj stal správný idol pro mladé kluky z celé republiky,“ přidává.

Skopal zná Juráska od dětství. Dobře ví, že od prvních krůčků měl s jeho otcem naprosto jasno v tom, že fotbal bude v jejich životě hrát prim.

„Vzpomínám si, že právě s jeho tátou, zvaným Garrincha, který mě v mládí trénoval, jsme Davidovi při rekonstrukci jejich domu v jednom z pokojů místo žehlírny udělali fotbalové hřiště, které jsme nakreslili přímo na zem a mohli vypuknout turnaje,“ vybavuje si i po letech.

Na stadion to pak oba Juráskové měli jen pár minut chůze, takže milovaný fotbal na něj číhal vlastně všude. „Davča byl na hřišti skutečně každý den a bylo jasné, že se nechce spoléhat jenom na talent, ale svému osudu šel statečně naproti,“ upozorňuje osmatřicetiletý kouč.

I když se cesta talentovaného mladíka v mládeži Slovácka poněkud zadrhla a talent se musel na chvilku vrátit do rodného Dolního Němčí, kde se vlastně seznámil s dospělý fotbalem, aby pak k dalšímu zdokonalování pokračoval do Zbrojovky Brno.

„Teď už je jasné, že ať okolnosti byly jakékoliv, tak všechno, co se stalo, bylo správně, protože jeho hvězda od této doby jenom stoupala,“ míní Skopal.

Doma je poprask. Dolní Němčí hltá přestup Juráska do Benfiky, dočká se milionů?

Jurásek se přes Prostějov a Mladou Boleslav dostal až do Slavie Praha, do národního týmu.

„Osobně si myslím, že největší zlom přišel v době, kdy si ho zkušený trenér Jarolím vyhlédl do ligové Mladé Boleslavi. K překvapení mnohých udělal z čistě ofenzivního hráče moderního levého beka,“ říká.

Pro Skopala to ale až takové překvapení nebylo. „S Davidovým fyzickým fondem, rychlostí a skvělou kopací technikou bylo najednou velmi pravděpodobné, že se na tomto postu prosadí,“ uvedl.

Kouč Dolního Němčí ale kromě fotbalových dovedností oceňuje také charakter a skromnou povahu doplněnou o vkusný smysl pro humor.

„David se prakticky okamžitě stal jedním z nejlepších beků v lize a poté i reprezentaci,“ upozorňuje.

Nyní dělá další životní krok, přestup do Benfiky Lisabon, kde ho čekají opravdu hvězdní spoluhráči.

„Ze mě to je skvělá volba,“ mí jasno Skopal.

„Myslím, že do herního systému Benfiky David nejenom skvěle zapadne, ale že i v tomto klubu bude jeho výkonnost nadále stoupat a Benfika bude jeho další přestupní stanicí už do opravdu top velkoklubu,“ je přesvědčený.

„Buďme ale reálně pokorní a nyní si važme toho, kam se David dostal. Všechno je dále hlavně na něm. Základ je samozřejmě to, aby byl zdravý a pak nemám strach, že by se měl kdekoliv ztratit,“ pokračuje.

„Přál bych si, aby tahle jeho pohádka ještě dlouho pokračovala a my všichni byli svědky krásného příběhu, protože ten kluk z naší dědiny, z něhož dávno je stoprocentní profesionál, si přesně tohle zaslouží,“ zakončuje povídání.