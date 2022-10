Jak hodnotíte zápas? První poločas nebyl ideální, že?

Je to pravda, ale týmovým výkonem jsme si došli pro tři body. Z pohledu výhry je to velká úleva. Výhře musíte jít naproti, my jsme to udělali. Situace při vítězném gólu Petra Reinberka sice byla spíš pro praváka. Přiklonilo se k nám i kus štěstí a vrátila se nám poctivá práce.

V úvodu si dal Daníček vlastní gól. Co jste si říkal? Další smůla nebo chyba?

Všichni dělají chyby. My ještě nemáme tolik zkušeností a kvalitu, abychom je dokázali potrestat. Nejsme na úrovni, abychom potrestali každou maličkost.

Byl váš výkon podobný tomu ve Stockholmu?

Těžko říct, snažil jsem se podat maximální výkon, že přispěl k vítězství, je to cennější. Netušil jsem, že budu chytat, ale připravoval jsem se jako na základní sestavu.

Který okamžik vás nastartoval k výbornému výkonu?

Neřekl bych, že to bylo o jednom okamžiku. Snažil jsem se soustředit na zápas celých devadesát minut.

Před týdnem jste si přál chytat proti dánskému gólmanu Schmeichelovi. Podařilo se vám to až v Nice. Jak hodnotíte váš minisouboj?

Nebral bych to jako náš minisouboj, ale samozřejmě jsem rád, že jsem si proti takovému gólmanovi zachytal. Po zápase jsme si podali ruce a říkal mi, že jsme si výhru zasloužil. Dneska měl smůlu Kasper, balon mu prošel zdí.

Pořád jste ve hře o postup. Sledovali jste na dálku souboj Partizanu s Kolínem?

Na to jsme se nesoustředili. Osobně ani nevím, jak zápas dopadl. Chceme v každém utkání získat co nejvíce bodů a až na konci se uvidí, na co to bude stačit.