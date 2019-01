Bylo by pikantní, kdyby stál v derby na druhé straně barikády. Angažmá ve Zlíně má útočník Haris Harba již za sebou, teď zkouší štěstí v konkurenčním Slovácku.

Zkušený bosenský záložník či útočník Haris Harba zkouší štěstí ve Slovácku. | Foto: www.fcslovacko.cz

Třicetiletý Bosňan se v úterý hlásil kouči Martinu Svědíkovi, kterého se v zimní přípravě pokusí přesvědčit o svých schopnostech a svými výkony si vysloužit smlouvu v jedenáctém týmu FORTUNA:LIGY.

„Haris se zapojil do tréninkového procesu s prvním týmem a následně se rozhodneme co dál. Pokud vše dobře dopadne, tak by s mužstvem odletěl na herní soustředění do Turecka,“ uvedl na klubovém webu manažer lihového týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

Harba není fotbalovým fanouškům neznámý. Vždyť v minulosti působil v několika klubech české nejvyšší soutěže. Ofenzivní záložník či útočník dříve hrával za Hradec Králové, Vysočinu Jihlava nebo Fastav Zlín.

V české lize celkem odehrál 97 zápasů, ve kterých vstřelil 25 branek. Dále působil v Albánii, Jižní Korei, v Turecku a na Slovensku.

Nyní se pokusí restartovat svoji kariéru znovu na Moravě.

Vedení Slovácka si od zahraniční akvizice slibuje především zvýšení konkurenci v útoku a hlavně branky. Zda se prosadí, ukáží už přípravné zápasy. Ten nejbližší odehrají borci z Uherského Hradiště v sobotu dopoledne v Kroměříži.