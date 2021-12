Celek z Uherského Hradiště už kolaps, který je postihl na jihu Čech, rozdýchal. Nyní se chce vrátit na vítěznou vlnu. Dokázat, že výpadek proti Dynamu byl ojedinělý.

V cestě ale stojí Viktoria. Pětinásobný ligový šampion naposledy zničil Bohemku, teď se valí na Moravu.

„My chceme vyhrát každé utkání a je jedno, jestli hrajeme proti Spartě, nebo Budějovicím. I když teď se nám to kvůli pokažené poslední dvacetiminutovce nepodařilo, ale v této sezoně jsme již dokazovali, že je jedno, jestli hrajeme s týmem z popředí tabulky, nebo ze spodku. Měli jsme šňůru zápasů, ve které jsme dokázali, že můžeme porazit kohokoliv,“ připomíná krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

„Plzeň sice v posledním zápase vyhrála 6:0, takže určitě je tam pohoda, ale myslím si, že když se dobře nachystáme, tak to můžeme zvládnout,“ věří zkušený bek.

Soupeře v tabulce dělí tři body, takže Kadlec a spol. se v případě výhry mohou na Západočechy dotáhnout.

Moravané dobře vědí, co na favorita platí. „Agresivní poctivá hra, aktivita, dostupování. Pokusíme se předvést skvělý výkon z posledního domácího utkání, navázat na Spartu,“ říká záložník Slovácka Michal Kohút. „Plzni se sice poslední zápas povedl, bude nahoře, my se ale jí ale budeme snažit vyrovnat,“ slibuje.

Tým šlape, má kvalitu. Je těžké se dostat do základu, ví Tomič ze Slovácka

Borci z Uherského Hradiště se po zpackaném duelu v Českých Budějovicích sešli až ve středu. V pondělí měli volno, v úterý se připravovali individuálně.

Na videu si rozebrali chyby, ukázali nedostatky. Dál se však v porážce 2:3 nebabrali. Všichni věří, že políček zabral, podobný výpadek se dlouho opakovat nebude. „Snad nám facka pomůže,“ věří také Reinberk.

Nyní se Slovácko chystá na Plzeň, která naposledy nasázela Bohemians 1905 půltucet branek a v nejvyšší soutěži poskočila na druhé místo tabulky.

Viktorka v lize dosáhla nejvyšší výhry od loňského prosince, kdy rozdrtila Teplice 7:0. „Tenhle výsledek jsme před nadcházejícím zápasem na Slovácku potřebovali. Věřím, že nás to zase posílí. Jsem rád, že jsme téměř kompletní a zdravotní stav hráčů je dobrý," těší plzeňského kouče Michala Bílka.

Favorit ale musí být ve střehu. Loni totiž Západočeši po triumfu nad Teplicemi přijeli právě do Uherského Hradiště, kde schytali ostudný výprask 0:4.

„Mám to pořád v živé paměti, byl to pro nás krásný zápas s výborným výsledkem. V kabině jsme zrovna vzpomínali, že by nebylo špatné to zopakovat, ale samozřejmě každé utkání je jiné, ale paradoxně i v minulém roce k nám jeli po zápase, ve kterém si zastříleli,“ poukazuje Petržela na zajímavou shodu.

Podobné blamáži se hosté nyní chtějí vyhnout. „Doufám, že se historie nebude opakovat a Plzeň to zvládne,“ uvedl v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport bývalá opora Viktorie David Limberský.

Fanoušci mají smůlu. Na šlágr s Plzní se dostane jen část permanentkářů

Ve studiu se potkal právě s kamarádem Milanem Petrželou. Hráče s nejvyšším počtem startů v nejvyšší české soutěži čeká další pikantní souboj proti klubu, kde prožil nejlepší období své bohaté kariéry.

Jenom škoda, že u toho nebude tolik diváků. Na Městském stadionu Miroslava Valenty totiž vzhledem k vládním nařízením může být maximálně tisíc lidí.

„Fanoušci nám budou hodně chybět, ví Kohút. „Proti Spartě nám hodně pomohli. I díky nim jsme udělali takový výsledek. Teď to pro nás bude horší,“ předpokládá Kohút.

„V zápase se Spartou nám fanoušci připravili opravdu výbornou kulisu, byl to svátek fotbalu. Ale nedá se nic dělat, musíme se s tím smířit, dobře se nachystat a snad nás alespoň ta tisícovka požene k vítězstvím,“ přeje si Reinberk.

FORTUNA:LIGA, 17. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FC Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: neděle v 18.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vodrážka (Dorušák) | VAR: Machálek | AVAR: Paták

Ligová bilance: 7-8-18, 37:52

Poslední zápas: 1:2 (23. Jurečka – 67. Beauguel, 83. Mosquera, 8. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Sýkora - Bucha, Kalvach - Kopic, Čermák, Mosquera – Beauguel. Trenér: Bílek.

Tip Deníku: 2:1