Středočeši vycítili šanci, po přestávce zvýšili úsilí, tlačili se do zakončení. Škoda po Ewertonově vysunutí Nguyena nepřekonal a Filova rána šla těsně vedle.

Mladoboleslavský trenér Jarolím za hrozivého stavu sáhl ke dvěma střídáním, Ladra s Filou ale hru Středočechů výrazně neoživili. I přesto ale domácí výsledek ještě do přestávky zkorigovali. Těsně před poločasem se trefil Ewerton.

Hosté vzápětí udeřili znovu. Centr z levé strany odvrátil obránce Jurásek pouze k Jurečkovi, který prudkou ranou z osmnácti metrů k levé tyči poslal Slovácko do trháku.

Do vedení šli ale po parádní akci hosté z Moravy. Spolupráci Sadílka s Holzerem a Reinberkem zakončil pohotový Kohút, který se trefil i v úterý v poháru a v teď si připsal druhý gól sezony.

Trenér Svědík udělal po vyhraném derby nad Zlínem dvě změny v základní sestavě. Do zálohy se vrátil Kohút, na hrot útoku se od začátku postavil Jurečka, jenž dostal přednost před mladíkem Vechetou.

Slovácko přijelo do Mladé Boleslavi bez zraněného středopolaře Daníčka, ani mezi náhradníky nebyl Cicilia, který stejně jako Divíšek vypomáhal béčko v Novém Městě na Moravě.

