Zůstanete ve Slovácku?

To je asi spíš otázka na trenéry.

Kdy se mělo podle vás rozhodnout?

Teď se nesoustředím na to, jestli bych měl jít někam na hostování nebo zůstat ve Slovácku. Snažím se dobře pracovat. Snažím se, co nejlépe připravit na zápasy, ostatní neřeším. Co bude dál, to je zatím ve hvězdách.

Nebyl jste zklamaný odchodem do druhé ligy?

Bavil jsem se o tom s trenéry, bavil jsem se o tom i se spoluhráči. Všichni tvrdili, že by pro mě bylo lepší nějakou část sezony odehrát v týmu, kde bude pravidelně nastupovat. Nakonec jsem byl za hostování rád, ve Vyškově byla dobrá parta a sezonu jsme zvládli.

O dobré partě mluví hodně hráčů.

Byli jsme tam fakt super kluci, nebyl tam žádný rušivý element. Myslím, že i tou týmovostí jsme zvládli několik zápasů.

Jaký byl rok ve Vyškově z vašeho pohledu?

Nemůžu si stěžovat, zahrál jsem si druhou ligu. Dokázal jsem si, že to můžu hrát. Ta loňská sezona mi hodně pomohla. Pokud jsem nebyl zraněný nebo neměl covid, tak jsem odehrál všechno.

Jaký má Vyškov tým?

Když jsem přicházel do Vyškova, tak kluci postoupili ze třetí ligy. Za ten rok udělal mančaft obrovský krok dopředu. Každý si na ně bude muset dávat velký pozor. To se ukazuje už v letní přípravě. Porazili Sigmu, potrápili Zlín a také nás.

Porazili jste Vyškov o dvě branky (2:0). Jaké je vaše hodnocení zápasu?

První půlka byla zajímavá. Úplně jsme nečekali, že na nás Vyškov tak vletí. Zaskočili nás těma dlouhými míči za obranu. S tím jsme si moc neuměli poradit. Měli i nějaké šance, ale gól nedali. Druhý poločas jsme si už ty jejich náběhy a dlouhé balony pohlídali a ve finále jsme dali i dvě branky.

Přišel jste zpátky. Máte za sebou zhruba čtyři týdny přípravy. Jaká je?

Určitě náročná. Zase se dostávám do té intenzity. Dostávám se do prvoligového tempa – snažím se s tím vyrovnat co nejlépe.