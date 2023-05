ROZHOVOR/ Jenom totální kolaps pražské Slavie mohl poslat Slovácko do pohárů. Svěřenci Martina Svědíka museli ve Fortuna Areně vyhrát.

Stanislav Hofmann | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Celku z Uherského Hradiště by k posunu na příčku zajišťující účast v předkole Evropské konferenční ligy „stačila“ výhra, jelikož Bohemians 1905 doma podlehli Olomouci 0:1.

Hostující stoper Stanislav Hofmann správně tušil, že honit výhru na Slavii bude hodně těžké.

S Bohemians jste se rvali o čtvrté pohárové místo. Bohemka doma prohrála, mrzí to o to víc, že jste ztratili na Slavii?

Rozhodně jsme boj o čtvrté místo neztratili na Slavii. Poztráceli jsme během sezony dost bodů a spoléhat se na poslední zápase na Slavii, která tu neprohrála nevím, jak dlouho, tak to mě moc nedává smysl. Na druhou stranu jsme tady chtěli vyhrát, chtěli jsme udělat dobrý výsledek, ale na Slavii jsme prostě neměli.

Rozhodl o vaší prohře už úvodní gól?

Myslím si, že i přes ten první gól byl zápas pořád hratelný. Na druhou stranu hrála Slavie dobře. Přehrávala nás, hráli jeden na jednoho, neměli jsem vůbec prostor na nějakou kombinace. První gól jsme dostali ze standardky, druhý z penalty a pak už je to těžké.

Po první brance Slavie měl Michal Kadlec šanci na zadní tyči. Mohlo to domácí rozhodit?

Spíš to mohlo pomoci nám. Ještě tam měl Juri (Juroška) nadějný únik po straně. Dva náznaky tam byly, ale to jsou kdyby. Prohráli jsem jednoznačně.

#clanek|7666201#

Sezona pro vás skončila. Jste rádi?

Určitě. Potřebujeme si odpočinout, těch zápasů bylo dost a jak všichni říkají máme starší kádr. Pauza není moc dlouhá, odpočinek si všichni zasloužíme.