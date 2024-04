Poprvé na jaře naskočil do ligového zápasu. Po zranění kotníku, které si přivodil na prvním zimním soustředění v utkání s Rapidem Vídeň, urychlil návrat na trávníky, při spoustě absencí vypomohl oslabenému uherskohradišťskému týmu a v Liberci odehrál alespoň závěrečnou čtvrthodinu.

Fotbalista Slovácka Daniel Holzer (v bílém) při zápase MSFL s Frýdlantem nad Ostravicí. | Foto: Marek Jurák, 1. FC Slovácko

Návrat krajnímu obránci či záložníkovi Slovácka Danielu Holzerovi všal po porážce 1:4 pořádně zhořkl.

„Představoval jsem si to samozřejmě lepší,“ přiznává v rozhovoru pro klubovou televizi. „Návrat a fakt, že jsem na hřišti, mě sice potěšil, předvedená hra ale nebyla vůbec dobrá a prohra samozřejmě bolela,“ přidává sklesle.

Havířovský rodák se zranil v polovině ledna. Na soustředění v Turecku nedohrál „odpískanými penaltami proslavený“ duel s Rapidem Vídeň, kvůli bolavému kotníku vynechal téměř celou zimní přípravu, nestihl začátek jara.

Ani teď ještě není stoprocentně připravený. Noha však drží, komplikace nejsou, takže postupně může přidávat minutáž, zátěž.

„Jsem rád, že jsem po těch skoro třech měsících zdravý. Tím, že nás bylo hrozně málo, se můj návrat trošku uspíšil. Sice jsem s týmem absolvoval jenom dva tréninky, ale i tak jsem rád, že jsem zpátky. Musím ještě dohnat kondiční manko, pak už to bude jenom lepší,“ doufá.

Holzer společně s Daníčkem a Kimem vypomohl o víkendu také třetiligovému béčku, v záchranářském souboji proti Frýdlantu nad Ostravicí odehrál téměř celé utkání a dobrým výkonem přispěl k jasné výhře 4:0.

Trenér Svědík se těší, až bude bývalý hráč Baníku, Zlína či Sparty stoprocentně nachystaný.

Slovácko se totiž na jaře souží a Holzerovi služby se jistě budou na konci sezony hodit.

Celek z Uherského Hradiště v osmi jarních zápasech hned šestkrát prohrál, ve FORTUNA:LIZE přišel o čtvrté místo a teď se ocitl na hraně skupiny o titul.

Pokud nechtějí Moravané spadnout ještě níž a dostat se ještě do větší šlamastyky, musí okamžitě zabrat. „Děláme všechno pro to, abychom to zlomili. Třeba jsme zhlédli i motivační video,“ přiznává.

„Prohry nás docela štvou. Chceme se prací dostat do pohody, udělat lidem radost a konečně vyhrát,“ pokračuje.

Chytnout se ale nebude vůbec jednoduché. Slovácko míří o víkendu do Hradce Králové. Na východě Čech ho čeká nejen nové v Malšovické aréna, ve které se představí vůbec poprvé, ale i nepříjemný soupeř, jemuž se na jaře výsledkově poměrně daří. Fotbalisté Hradce Králové minule zvítězili v Teplicích 1:0 a ovládli i druhý vzájemný duel v sezoně.

Teprve druhou venkovní výhru v ročníku nejvyšší soutěže zařídil votrokům gólem v šesté minutě útočník Daniel Vašulín.

Východočeši zvítězili potřetí z posledních čtyř kol a poskočili na deváté místo tabulky.

„Celý týden pracujeme na tom, abychom se na utkání připravili co nejlépe. Hradec má dobré výsledky, po výměně trenéra mu to funguje. Je v opačné situaci než my. Já doufám, že to konečně zlomíme a vyhrajeme,“ přeje si.

Podle Holzera je největší síla votroků v organizaci hry a týmovosti.

„V Hradci to není o nějakých individualitách, byť samozřejmě má kvalitní hráče. Hlavně doma je vždycky nepříjemný. Mají nový stadion, podporu fanoušků. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Těším se tam. Pokusíme se to soupeři znepříjemnit. Pokud budeme organizovaní a hrát dobře, měli bychom uspět,“ nepochybuje Holzer.