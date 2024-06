Fotbalisté Slovácka přišli o dalšího hráče. Po Janu Kalabiškovi opustil uherskohradišťský klub také Daniel Holzer. Zkušený krajní obránce či záložník míří po vypršení smlouvy do ostravského Baníku, kde dříve působil. Ve Slezsku podepsal smlouvu na dva roky s opcí.

Fotbalista Daniel Holzer (vlevo) zamířil do Baníku společně s Michalem Fukalou (uprostředú a Erikem Prekopem. | Foto: FC Baník Ostrava

„Já Holciho dlouho znám. Na to, že je to hráč střední generace, už je opravdu velice zkušený a 273 ligových utkání je na jeho věk obrovské číslo. Velmi důležitý faktor pro mě je i to, že je místní, dobře to tu zná a ví, co angažmá v Baníku obnáší. Věřím, že to bude velká posila i do kabiny,“ uvedl na klubovém webu šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.

Bývalý hráč Zlína či Sparty se do známého prostředí vrací po tříletém angažmá ve Slovácku, během nějž si s týmem zahrál i základní skupinu Evropské konferenční ligy.

Osmadvacetiletý Holzer odehrál v modrobílém dresu 104 soutěžních zápasů, ve kterých zaznamenal 8 branek.

Do Slovácka přišel v létě 2021 právě z Baníku Ostrava a prakticky ihned se stal členem základní sestavy. První branku v dresu Slovácka vstřelil v derby proti Zlínu, kdy nádherně zpoza vápna vymetl šibenici. Prosadil se taktéž v památném utkání proti pražské Spartě.

Se Slováckem si taktéž připsal vítězství v Mol Cupu, kdy ve finále nastoupil v 67. minutě.

V kvalifikačním utkání Evropské konferenční ligy si připsal důležitou asistenci v prvním utkání proti AIK, kdy našel Petrželu, který otevřel skóre. Ve skupině Evropské konferenční ligy naskočil do všech šesti utkání.

V této sezoně odehrál Holzer 27 utkání a připsal si jednu branku, kterou vstřelil proti Karviné.

Do Ostravy před novou sezonou zamířil i Michal Šmarda, který se stal novým asistentem hlavního kouče Pavla Hapala. V jeho realizačním týmu nahradil Jiřího Nečka.

„Michal Šmarda pracoval ve svých dřívějších angažmá ve Slovácku nebo ve Spartě po boku Martina Svědíka nebo Václava Kotala, je už tedy dostatečně zkušený a má co nabídnout. Věřím, že zapadne do naší trenérské sestavy,“ uvedl Mikloško.

Třiapadesátiletý rodák z východních Čech hrával fotbal za Hradec Králové, Olomouc, Spartu, Blšany, Žižkov či Bohemians 1905, jako asistent působil ve Slovácku, Spartě či Brně, jako hlavní kouč vedl ve druhé lize Prostějov nebo Žižkov.