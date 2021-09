„Vystupovala samá první liga, bylo to hodně dobře obsazené. To bylo o víkendu, v úterý už nám začala příprava na Slavii,“ povídá nová tvář ve výběru Martina Svědíka.

Právě na hřišti Slavii slavil v dubnu 2018 překvapivou výhru s týmem Zlína. Havířovský rodák vstřelil dokonce vedoucí branku ševců.

Mimochodem, jaká je vaše bilance na Slavii?

Není úplně příznivá. Co si pamatuji, tak jsem tam vyhrál jenom jednou a to bylo právě v dresu Zlína, vyhráli jsme 2:1. Jinak jsem tam snad nikdy nevyhrál. Stadion se mi líbí, bývá tam dobrá atmosféra i fanoušci. Těším se na zápas, bude to velká výzva.

Čeká vás nejtěžší možný soupeř. Kudy povede cesta k úspěchu?

Hlavně nesmíme zaspat začátek. Slavie na soupeře doma vždycky vlítne a je rozhodnuto už během prvního poločasu. Musíme uhlídat úvod a držet co nejdéle remízový výsledek. Pokud možno, tak se musíme snažit vstřelit nějakou branku, a jak se říká, neprohrávat už na D1. Zápas to bude nesmírně těžký, Slavie má obrovskou kvalitu.

V letošní sezoně Slavia nevládla postup ani do Evropské ligy. Měla v loňské sezoně větší kvalitu?

Ono se to říká vždycky, že Slavie nemá letos takovou fazonu. Říkalo se to i nedávno před Baníkem. V zápase potom Slavie dominovala a Baník smetla. Moc bych takové řečí nebral vážně, i kdyby tu fazonu neměla, tak je pořád hodně kvalitní mančaft.

Po dvouzápasovém trestu už bude na lavičce trenér Martin Svědík. Může vás koučovat přímo ze hřiště. Bude to pro vás plus?

Určitě to bude plus. Řeknu to takhle. Pokud jste na hřišti na druhé straně od laviček, tak pokyny trenéra moc neslyšíte. Když byl na tribuně, tak už ho nebylo slyšet skoro vůbec. Horší bylo, že si nemohl o poločase v kabině říct svoje. Na Slavii už bude s námi, určitě to bude výhoda.

Trenér Martin Svědík sám přiznává, že by se měl při zápasech zklidnit. Vnímáte jeho impulzivní koučování?

Jeden poločas jo, to když hrajete na straně u střídačky. Co si ho pamatuji ještě z Ostravy, tak takový nebyl. Řekl bych, že aktuálně je do hry víc zapálený. V Ostravě až tak impulzivní nebyl.

Překvapilo vás to?

Ani ne. Když jsem tady nehrál, tak jsem sledoval zápasy Slovácka. Věděl jsem, že to trenér takto prožívá, ale pokud bych to měl srovnat, jaký byl v Ostravě, tak tam byl klidnější, ale ne zase tak, že seděl v koutku na lavičce.

FORTUNA:LIGA měla po šesti kolech reprezentační přestávku. Jak hodnotíte úvodní blok? Jaké máte dílčí pocity z působení ve Slovácku?

Jsou fajn. Šel jsem do Slovácka s tím, že chci víc hrát, což se zatím daří. Hlavní můj cíl se tedy plní. Hrajeme nahoře, jsem zato strašně rád, i když v dalších kolech přijdou těžší soupeři. Věřím, že mančaft má sílu, abychom potrápili i týmy ze samé špičky a udrželi se nahoře.

Zatím tedy vládne spokojenost?

Jsme v tabulce nahoře. Ztrácíme pár bodů na samou špičku, tak můžeme být spokojení. Na druhou stranu jsme mohli zvládnout některé zápasy mnohem líp. Hlavně tedy bez červených karet a určitě s větším počtem vstřelených branek.

Pojďme přímo k vám. Z šesti zápasů jste čtyřikrát nastoupil v základní sestavě. Jaká je vaše spokojenost s vytížením?

Jsem spokojený, ani jsem tolik prostoru neočekával. V základu jsem byl už v pohárovém zápase v Plovdivu. Naskočil jsem do toho hned. Samozřejmě, jsem rád, že hraju, tak jako každý fotbalista.

Proti Plzni jste seděl na lavičce, takže jste vlastně ligový zápas v dresu Slovácka ještě neprohrál.

Máte pravdu, ale byl jsem na lavičce, takže jsem to utkání vnímal s týmem.

O víkendu byla reprezentační pauza. Jak jste ji trávil?

Odpočinek proběhl doma s rodinou. Byli jsme na Havířovských slavnostech, kde koncertovali různé skupiny, takže bylo trošku hudby. Vystupovala samá první liga, slavnosti byly hodně dobře obsazené. Bylo krásné počasí, tak jsme prožili část volna doma na zahradě, takže pohoda.

Už jste si zvykl na život v Uherském Hradišti?

Řekl bych, že to bylo docela rychlé zvykání. Bydlí se nám tady dobře, je to všechno kousek, jsem spokojený.