„Těším se stejně jako na každý jiný zápas. Ve Zlíně jsem něco zažil, ale teď jsem ve Slovácku a hlavní cíl je ve tam zvítězit,“ říká na klubovém webu odchovanec Baníku Ostrava.

Šestadvacetiletý fotbalista okusil i největší české derby, byť coby hráč Sparty do zápasu se Slavií nezasáhl a dění pokaždé sledoval jenom z lavičky.

Zato si užil souboje Baníku se sousední Karvinou, teď do souboje o krále kraje zasáhne i na východní Moravě.

„Už v tom podzimním zápase bylo cítit, že je to pro region výjimečné utkání a bylo to vyhrocenější. Hrálo se ve výborné kulise a my jsme zvítězili 3:0. Na druhé straně se hrálo na dobře připraveném terénu. Teď, vzhledem k ročnímu období, to asi bude víc o bojovnosti, soubojích. V tomto to určitě bude jiné utkání,“ míní.

I když fanoušci žádná míčová kouzla ani strhující ofenzivní přestřelku neočekávají, na sobotní derby se těší. Vždyť díky rozvolnění vládních opatření se jich do hlediště více než tři tisíce, což je nejvíc za poslední měsíce.

„Už teď se Slavií byla škoda, že nebylo víc lidí, protože by nám to určitě pomohlo. Na derby již je povoleno padesát procent kapacity, tak je dobře, že to utkání bude mít atmosféru a v dalších zápasech to bude úplně puštěné a bude to ještě lepší. Na to se těším, protože ligové zápasy by měly mít diváckou kulisu a atmosféru,“ prohlásil Holzer.

Celku z Uherského Hradiště to navíc po zimní přípravě lehce drhne. I když o krizi se mluvit nedá, Slovácko na jaře zatím neskórovalo a i v přípravě to hráčům nešlo podle představ. Víme, že to není úplně ono. Trenér nás nabádá, abychom se tlačili víc do šestnáctky a byli víc hladoví, takže na tom pracujeme. Doufám, že to prodáme v zápase a začne nám to tam padat,“ věří Holzer.

Slovácko se musí rychle střelecky probrat, protože před sebou má náročný program v podobě dvou anglických týdnů. Kromě víkendových střetnutí absolvuje už v úterý dohrávku s Pardubicemi a příští týden je na programu semifinále MOL Cupu s Hradcem Králové.

„Měli jsme náročnou přípravu, takže po fyzické stránce bychom měli být dobře připravení. Za sebe můžu říct, že pro mě je lepší, když se víc hraje a nevidím v tom žádný problém. Odehraje se zápas, regeneruje se, a pak je na řadě taktická příprava a další utkání. Neměl by to pro nás být problém,“ je přesvědčený Holzer.