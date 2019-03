„Manželku s dětmi mám v Bratislavě, z Hradiště je to kousek, tak i proto ta volba. Je to zatím do konce ligy,“ upřesnil své nové angažmá Filip Hološko a docela bavil novináře. Fotbal chci hrát až do pětačtyřiceti,“ hlásil na závěr.



Můžete prozradit, jak se váš přestup seběhl?

Strašně rychle, to jsem v kariéře snad ještě asi nezažil. Nevím, jestli se v pátek na Slovensku nedělá, ale tady už byl přestup vyřízený v pátek ve dvanáct hodin. Slováci měli nějakou poradu v Popradu, tak jsem si dělal legraci v kabině, že na Slovensku se asi v pátek nepracuje. Dneska jsem se dozvěděl, že nějaký pán, ani nevím, jak se jmenuje, přestup nakonec odklepl. Ještě ráno jsem měl těžký trénink, běhal jsem stometrové sprinty, pak mi volal manažer Šumulikoski kde jsem. Ve 14.20 jsem se blížil ke stadionu a on mi volal, že jdu na lavičku. Přišel jsem, převlékl se a nastoupil zápasu.



Proč jste si vybral právě Slovácko?

Přišla tahle nabídka, sice jsem měl i nějaké nabídky ze Slovenska, ale česká liga je kvalitnější. Chtěl jsem se vrátit, před třinácti lety jsem hrál v Liberci. Manželku s dětmi mám v Bratislavě, z Hradiště je to kousek, tak i proto ta volba. Je to zatím do konce ligy.



Ve Slovanu už to nešlo?

Nešlo. Nepočítali se mnou, tak jsme se dohodli na ukončení smlouvy. Je potřeba se dívat dopředu, život jde dál.



Proč k vašemu příchodu došlo až na poslední chvíli?

Nebyl jsem domluvený ve Slovanu na odstupném, proto se to pořád natahovalo.



Jaký je váš pocit z prvního zápasu? Jak se vám to líbilo?

Tak líbilo, myslím, že jsme byli celý zápas lepším týmem. Boleslav mě moc nepřekvapila, neměla žádné vyložené šance. Ve druhém poločase tam byla čistá penalta, rozhodčí to měl písknout, zápas by se určitě vyvíjel jinak. Dostali jsme hloupý vyrovnávací gól, ani nevím, jak to trefil.



Mohl jste i rozhodnout. V závěru jste měl velkou šanci, co scházelo?

Mohl. Balon mi skočil nějak na hruď, nevěděl jsem, jak si ho mám připravit. Přebral jsem si ho pravým kolenem na levačku, ale trefil jsem hráče.



Jak se vám zamlouvala atmosféra zápasu?

Na tomhle stadionu jsem hrál ještě za Liberec. Dobře si to pamatuji, je tu krásný stánek.



Bylo pro vás důležité, že Slovácko má jen jednoho útočníka a konkurence v ofenzivě je slabší?

Tak nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Rozhodlo to, že Hradiště je blízko Bratislavy, kde mám rodinu. Chci se poprat o základní sestavu se všemi hráči.



Byla před zápasem domluva, že můžete nastoupit?

Byla. Trenér se ptal, jestli jsem připravený. Trošku jsem měl z ranního tréninku těžké nohy, ale těch deset minut jsem zvládl.

Bavili jste se i o základní sestavě?

Ne, jen jsme se bavili o taktice. Jak hraje Slovácko a co by ode mě trenér čekal. O sestavě tam nepadlo ani slovo. Trénoval jsem s týmem ve čtvrtek, pátek a dnes jsem měl ještě dopolední trénink.



Co byste chtěl uhrát na jaře se Slováckem?

Získat co nejvíc bodů. Uvidíme, kde se po sezoně ocitneme v tabulce.



Jak se cítíte po fyzické stránce? Je to na celý zápas?

To nevím, pokud mě tam trenér dá, tak to vyzkouším a uvidí. Slovan byl na soustředění v Turecku, já jsem trénoval s béčkem, takže ta zápasové praxe je trošku jiná, ale věřím, že se do toho rychle dostanu.



Jak váš přijala kabina? Už znáte všechny hráče?

Můžu vám říct, že jsem překvapený, jak je tady hodně dobrý kolektiv. O Slovanu to nemůžu říct, tam se mluví balkánsky, takže ta parta je tu úplně super.



Jak hodně náročný je trenér Martin Svědík? Už jste to poznal?

Tréninky, které jsem tady za ty dva dny zažil, jsou ve větším tempu, jakou měly ve Slovanu. To vám můžu říct.



Trenér byl na tribuně, slyšel jste ho?

Věděl jsem, že měl ze Slavie trest, ale soustředil jsem se na zápas. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost.



Jaké jsou podle vás ambice Slovácka?

O tom jsme se moc nebavili. Slovácko má dobrá tým. Kluci jsou bojovní, ale takové zápasy jako proti Boleslavi musíme dotáhnout do konce. Věřím, že se můžeme dotáhnout do první šestky. Když ne, tak do střední skupiny.



A jaké jsou vaše osobní ambice ve Slovácku?

Abych znovu hrával a dostal se do zápasového tempa. Chtěl bych dát v klubu co nejvíc branek, anebo alespoň na ně přihrát.



Jak jste na tom zdravotně, je vám pětatřicet. Do kolika let ještě chcete hrát?

Do pětačtyřiceti.