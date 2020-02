„Tohle bylo málo. Nepředvedli jsme nic z toho, co nás zdobilo na podzim,“ smutnil po nepovedeném střetnutí zkušený devětadvacetiletý fotbalista.

Výkon Slovácka zůstal za očekáváním hlavně v první půli. „To byla taková holomajzna bez šancí. Jenom se balony nakopávali. Byl to boj, srážení. Pro diváka asi nekoukatelné,“ uvedl Navrátil.

I když se domácí po přestávce a hlavně inkasované brance malinko zvedli, k vyrovnání měli daleko. Borcům v bílých dresech scházel po zimní pauze drajv, celkově to bylo ze strany domácího celku nějaké zabrzděné. Žádné šance, střely ani závary. Prostě nic. „Nedávali jsme tam vůbec centry. Když jsme to už kopli do šestnáctky Baníku, tak jsme trefili jeho prvního hráče. Propadlých míčů bylo málo,“ ví bývalý hráč Liberce a Olomouce.

Fotbalisté Slovácka se sice snažili, ale platonická převaha nic významného nepřinesla. Možná i proto, že zbytečně faulovali před šestnáctkou Baníku. „To byla škoda,“ ví Navrátil.

I když domácí defenziva fungovala, vpředu to bylo horší. Útočníci Zajíc s Dvořákem, po vystřídání ani náhradník Kliment se nedostávali vůbec do hry. „To ale byla chyba celého mančaftu. Kdybychom byli všichni aktivnější, měli bychom víc balonů i prostoru a pro soupeře by to bylo daleko těžší,“ uvědomuje si dravý křídelník, který v 70. minutě nahrál do slušné šance Zahustelovi, ale zimní posila ve slibné pozici nezpracovala míč.

„Myslel jsem, že to má na noze a vystřelí,“ přiznává Navrátil. „Jedna pološance za druhou půli ale byla málo. Měli jsme toho mít dalek víc,“ dodává.