Váš příští soupeř vyměnil ve středu trenéra. Mužstvo nově povede Pavel Hoftych. Jak to může ovlivnit zápas?

Nový trenér vždycky představí ve hře nové věci, které bude na hřišti od mužstva vyžadovat. Možná nebudou tak čitelní jako za trenéra Jarolíma, může se změnit rozestavení. Na druhou stranu, my budeme hrát doma a musíme dominovat.

Berete zápas proti Mladé Boleslavi jako zlomový? Přijde první jarní výhra?

Doufám, že ano - už je načase. Ale bude to těžký zápas, Boleslav je zkušené mužstvo, která má v kádru hodně bývalých reprezentantů. My musíme fakt makat, aby zápas vyzněl v náš prospěch.

A dát na jaře konečně první gól…

Tak o tom nechci ani mluvit, už proti Pardubicím jsme měli velké šance. Nechápu to, první půlku sezony nám tam padlo všechno, ale teď? Vůbec nic.

Svědík po další ztrátě: Krize přijde na každého, ale mužstvu věřím. Co Kadlec?

Proti Mladé Boleslavi se vám doma moc nedaří. Poslední výhra je z roku 2015. Sledujete tyto statistiky?Ani ne, ale za ty roky už vím, proti komu máme lepší nebo horší bilanci. Vím, že Boleslav není pro nás až tak oblíbený soupeř.

Navíc má famózní formu jejich útočník Ewerton, vstřelil už devět branek. Bude klíč k úspěchu eliminování tohoto forvarda?

Všichni víme, že je to rozdílový hráč. Někde jsem četl, že už se vyjádřil v tom smyslu, že je mu česká liga malá. Určitě na něho bude Boleslav spoléhat i u nás. My musíme spoléhat na to, že jsem silný tým a překlopit zápas na naši stranu.

V úterní dohrávce proti Pardubicím (0:0) jste získali první jarní bod. Může to být signál k lepším výsledkům?

Snažili jsme se odrazit od kvalitní defenzívy a neinkasovat. Také tím, že budeme bojovat jeden za druhého, že budeme aktivní. První půlku se nám to docela dařilo. Druhý poločas už byl prakticky bez šancí. Po zápase jsme z toho měli dobrý pocit, Pardubice jsme přehrávali a dominovali. Bohužel, neuměli jsme to přetavit do gólu.

Když se nevyhrává, všichni jsme zachmuření, ale k panice důvod není, ví Petržela

Jste z remízy zklamaný?

Jasně, chceme tu nepříznivou bilanci už konečně zlomit. Do jarní části jsme nevstoupili příliš dobře – herně se trápíme.

Je z toho v kabině nervozita?

To ani ne, počítáme s tím, že to zlomíme, co možná nejdřív. Všichni na tréninku dřou, snaží se. Je to stejné jako na podzim, jen nám to tam nepadá.

V zimní přípravě se výsledkově příliš nedařilo. Mohl to být ukazatel špatného startu do jara?

Možná se v některých zápasech staly chyby. V poháru proti Olomouci jsme vzadu udrželi nulu, chtěli jsme se od toho odrazit, pak přišla jednobranková prohra proti Slavii. Také nám pro kombinační fotbal nenahrávají terény, ale na to se nechci vymlouvat.

V reprezentační přestávce (25.3.) vás čeká semifinále poháru. Je to velká výzva?

Bude to velká výzva, Slovácko je skromnější klub v krásném regionu. Každý fotbalista chce nějakou trofej, každý chce něco vyhrát. Byl by to obrovský sen, ještě umocněn tím, že finále by se hrálo v Uherském Hradišti. Jen je potřeba porazit venku Hradec Králové.