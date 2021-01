V týdnu nasněžilo a přišly i mrazy. Zkomplikovalo vám to přípravu?

Na soustředění v Chorvatsku jsme byli v pohodě, tak byla přírodní tráva. Doma kombinujeme umělou s přírodní trávou. Je jasné, že umělka není ideální, je to něco jiného, na druhou stranu to mají všichni stejné. Komplikace to je, ale dalo se to čekat - máme leden.

V týdnu jste se připravovali na umělce?

Ve středu jsme byli na umělce a pak jsme šli na trávu, na hlavní hřiště. Terén byl docela dobrý, sníh byl odklizený, vyhřívání funguje. Pokud to takto vydrží, tak to bude super. Akorát se bojím, že do soboty přijdou velké mrazy a hřiště zmrzne.

V prvním zápase vás čeká Karviná, která je v tabulce venkovních zápasů na třetím místě. Znáte tu statistiku?

Asi jim svědčí to, že můžou zalézt do obrany a hrát na brejky. Na to si musíme dát pozor, ale takových zápasů už jsme doma odehráli dost.

Sledujete její zápasy?

Moc jejich zápasů jsem neviděl. Spíš sleduji jenom výsledky, ale co vím, tak je to nepříjemný soupeř. Hrají z bloku, mají silného vysokého útočníka, který dokáže sklepávat balony. Na to se budeme muset připravit. Na druhou stranu my máme svoji kvalitu na to, abychom zápas zvládli. Skoro jako vždycky to bude o nás. O tom, jak se na zápas připravíme.

Toho útočníka máte na mysli Michala Papadopulose?

Ano. Měl dobrou kariéru, něco už má za sebou, je to určitě dobrý a zkušený hráč.

Taky mají v kádru vašeho bývalého spoluhráče Romana Hašu. Jablonci dal dvě branky…

To bylo pro mě docela překvapení. Dlouho jsem ho neviděl hrát, abych se přiznal, tak jsem tu jeho kariéru moc nesledoval, ale ty góly jsem zaznamenal. Budeme si muset dát pozor i něj. Je odsud, takže bude mít motivaci navíc.

Obyčejně po dvou třech výhrách Slovácko nedokáže potvrdit roli favorita a proti papírově slabšímu týmu zakopne. Nehrozí to proti Karviné?

To si nemyslím. Zápas bude specifický, tak jako bývají zápasy po zimní pauze. Bude to možná o jednom gólu, věřím, ho dáme první a nebudeme muset zápas otáčet. Musíme zapomenout na to, že jsme dvakrát v řadě vyhráli. Musíme chtít vyhrát znova.

Jaká byla z vašeho pohledu zimní příprava?

Určitě nejkratší, ale myslím, že asi také nejpříjemnější, kterou jsem zažil. Ty dlouhé zimní přípravy nemá nikdo rád. Všichni jsme uvítali, že příprava byla krátká a jdeme zase do zápasů.

Nemůže vám scházet fyzička, kterou během dlouhé zimní přípravy načerpáte?

Letošní program byl hodně nahuštěný. Prakticky pořád se hrálo, takže si myslím, že kondici jsme určitě neztratili. O nic jsme nepřišli, v prvním lednovém týdnu jsme celkem dost potrénovali. Věřím, že s kondicí problém nebude.

Zamlouvá se vám takový „anglický“ ligový režim?

Já bych to vydržel. Klidně bych to takto praktikoval pořád - nevadilo by mi to.

V aktuální sezoně jste se třemi brankami druhý nejlepší střelec týmu. Z pozice stopera vás to musí těšit. Je to tak?

Jasně, těší, ale nejsem tam od těch gólů, ale na druhou stranu ty góly vždycky něčemu pomohly. Je důležité, že branky nepadly v prohraných zápasech, pokud pomáhají týmu k bodům, tak jsem rád. Je to někdy i štěstí, že se ke mně balon odrazí.

Jsou vaše branky i odrazem ofenzivnějšího stylu Slovácka?

Zrovna z jedné takové situace vyplynula branka. Hráli jsme na tři obránce a já jsem se mohl vysunout víc dopředu. Vlastně i branka proti Plzni padla díky naší větší ofenzívě. Ten systém mi víc vyhovuje, můžu se dostat víc dopředu a víc do zakončení.

Vypadá to, že systém vyhovuje celému týmu. Po podzimu jste na šestém místě.

Už nějakou dobu vykazujeme slušné výsledky. Poslední dvě tři sezony už nehrajeme o záchranu, spíš se koukáme v tabulce nahoru. Myslím, že naše výkony mají vzestupnou tendenci a potvrzuje se dobrá práce, kterou v klubu děláme.