„Byla to jasná penalta. Hráč to sám věděl, ani neprotestoval. Nastoupili jsme v trošku kombinované sestavě, začátek nám trošku drhnul,“ přiznal mezi novináři Stanislav Hofmann.

Začátek zápasu nebyl úplně podle vašich představ. Souhlasíte?

Úvod byl vyrovnaný. Chvíli držel balon Hradec, chvíli my. Byl to těžký zápas, Hradec je běhavý tým. Dali jsme první branku z penalty, když přišel Vlasta Daníček, tak jsme vyplnili střed hřiště, tam nám to trošku vázlo.

Byla penalta zlomovým bodem zápasu?

Po penaltě už jsme hru kontrolovali a druhý poločas už byl v naší režii. Měli jsme tam ještě nějaké šance a zápas jsme v klidu dotáhli do vítězného konce.

Ve středu vás čeká finále poháru. Jak se hraje s vědomím, že ten důležitější zápas vás čeká později?

Každý věděl, že zápasovou zátěž potřebuje. Na Spartě jsme někteří odpočívali, osobně jsem byl rád, že proti Hradci hraji. Byl to zápas, ve kterém už do tabulky o nic nešlo. Museli jsme si dát pozor, abychom se na pohár nezranili nebo nevykartovali. Byl to poslední domácí zápas, který jsme chtěli vyhrát – to jsme splnili.

Ale myšlenky už vám směřovali k poháru?

Musím se přiznat, že na to myslíme. Máme to v hlavách víc jako Hradec, ale když už jste na hřišti, tak hrajete fotbal, to už nemá vliv.

Slovácko na závěr ligy rozebralo Hradec a naladilo se na finále MOL Cupu

Trenér Svědík mluvil o tom, že směrem k finále poháru cítí z týmu velké odhodlání. Vidíte to podobně?

Pro většinu kabiny je to životní zápas v kariéře. Máme šanci na trofej. Kdo by to byl řekl, že se toho ve Slovácku dočkáme. Pro nás je to velký zápas, už se na něj připravujeme dost dlouho. Aktuálně jsme na dobré vlně, máme sebevědomí, věříme si. Strašně se těším, celá kabina se těší. Uvidíme ve středu.

Hradci jste nastříleli tři branky, žádný zraněný. Ideálně jste se naladili na Spartu. Tak jste si to představovali?

Až na ten začátek, kdy nám to trošku drhlo, ale v této sestavě nejsme tak sehraní. Ideální byl hlavně druhý poločas, kdy jsme kontrolovali hru.

Skončili jste stejně jako loni na čtvrtém místě, ale získali jste víc bodů. Překvapilo vás to?

Všichni si mysleli, že v loňské sezoně to byla náhoda. Máme výbornou kabinu, výbornou partu, táhneme za jeden provaz i s trenéry a vedením. Známe se, věříme si, osobně jsem nepochyboval, že můžeme čtvrté místo obhájit. Máme dost kvalitní mužstvo. Zaslouženě jsme si to uhráli.

Jak to vypadá s vámi a Slováckem. Jednáte o nové smlouvě?

Nejednám, mám smlouvu ještě na rok. Tím je to dané, teď nechci nic řešit.