Ostrava pod novým koučem Lubošem Kozlem, a mohutnou podporou svých fanoušků, si odvezla z Uherského Hradiště všechny body.

„Byl to remízový zápas o jedné brance. Bohužel pro nás, jsme si nepohlídali standardku,“ smutnil po zápase stoper Stanislav Hofmann, který musel poslouchat v mix zóně oslavné chorály ostravských fotbalistů.

Kde přesně se stala chyba při gólu Baníku?

Odvrátili jsme roh, byl tam vrácený balon. Teď přesně nevím, čí to byl hráč. Byl zády k bráně, tečoval balon přímo do šibenice.

Souhlasíte, že zápas moc pohledný nebyl?

Bylo to spíš bojovné jako fotbalové. Rozhodla standardka, o poločase jsme si říkali, že si je musíme pohlídat. Bohužel jsme ji neuhlídali a prohráli jsme. Byl to remízový zápas o jednom gólu.

Největší příležitost měl v první půlce Dvořák. Hodně vás mrzí jeho šance?

Mrzí, protože jsme těch šancí moc neměli.

Dokonce tam nebyla ani žádná přímá střela na branku…

Jasně, to je doma strašně málo. Chtěli jsme samozřejmě víc, chtěli jsme se víc tlačit do brány Baníku. Druhý poločas byl bez vyložené šance. Bohužel pro nás.

Proč jste se nedokázali dostat do šancí?

Těžko říct, nějaké balony tam lítaly. Baník hrál na tři stopery, měl tam tři dobré hlavičkáře. Moc jsme se tam nedostali. Osobně jsem tam měl jednu hlavičku, která mohla skončit gólem. Nato, že jsme hráli doma, tak jsme měli malý tlak na soupeřovu bránu.

Neměli jste v hlavě první šestku. Nemohlo dojít k nějakému uspokojení?

To nevím, nemůžu mluvit za kluky. Taková atmosféra tady ale nebyla. Ostrava má dobrý mančaft, nečekali jsme, že to bude jednoduchý zápas – to se potvrdilo.

Jak moc vás zlobil Ondřej Šašinka, který za Slovácko na podzim hrával?

Ondra je výborný fotbalista. Známe ho, ale do vyložené šance se nedostal. O něm to nebylo, bylo to jedné brance, kterou jsme bohužel dostali my.

Vypadli jste z první šestky. Bude těžké to dohánět příští kolo v Mladé Boleslavi?

Není to jenom o první šestce. Chceme vyhrávat zápasy, abychom byli co nejvýš. Do Boleslavi pojedeme napravit zápas s Baníkem.

Působil na vás Baník pod novým trenérem jinak?

Byla tam změna ta, že rozehrávali už od brankáře. O nějaké kombinaci to nebylo. Hřiště drhlo, bylo to spíš o odražených balonech. Po gólu jsme se tlačili dopředu. Baník měl několik brejkových situací, ale spíš to byl boj než kombinační fotbal.