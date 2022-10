Z hlediska euforii je to lepší jako vyhrát pět nula. Souhlasíte?

To jsou nejlepší vítězství. Když se vyhraje pět nula, tak ten zápas nestojí tolik sil. Museli jsem si sáhnut na dno, museli jsme zápas odbojovat.

Na hrot jste šel sám, nebo vás tam poslal trenér?

Po vyrovnávacím gólu jsme byli chvilku u lavičky. Někdo tam od soupeře zase ležel. My jsme si měli čas říct, jak to uděláme. Říkal jsem Márovi (Havlíkovi), že jsem tam většinou sám, ať mi dá balon třeba i na kříž.

Trefili jste tyčku, břevno, celou druhou půlku jste měli obrovský tlak. Nebyla tam už i trochu bezmoc?

Trošku jsem se bál, aby to nebyl ten zápas, kdy spálíte všechno a nakonec o gól prohrajete. Naštěstí jsme to zvládli.

Jste spokojení, jak jste se prezentovali?

První poločas byl takový… Nechci říct, že špatný, ale Teplice byly jednou u naší brány a daly gól, my jsme svoje šance nedali. Druhou půlku jsme se zlepšili, trošku jsme chytli i diváky, přišly šance. Nakonec jsme byli odměněni.

Slovácko po obratu porazilo Teplice. V nastavení rozhodl stoper Hofmann

Když jste vyrovnali, tak to vypadlo, že zápas ještě zlomíte.Určitě, určitě. S remízou bychom spokojení nebyli. Říkali jsme si to v poločase, že tento zápas musíme zlomit za každou cenu. Chytili jsme druhý dech.

Také fanoušci vás neúnavně povzbuzovali. Všiml jste si toho?

Jasně, kotel fandí pořád, dlouho jsme se nesetkali s tím, že by na nás fanoušci pískali. Víme, jaké je někdy céčko, tam je to někdy horší, ale celkově musím fanouškům poděkovat. Hnali nás k vyrovnání.

Jak moc to byla důležitá výhra?

Pokud bychom to nezvládli, tak už by to byl asi velký problém. Ty rozdíly v tabulce nejsou velké, ale už by nám ostatní trošku odskočili.

Ve čtvrtek hrajete další kolo Evropské konferenční ligy proti Kolínu, který dostal v Bundeslize pět branek. Zaregistroval jste to?

Kousek toho zápasu jsem viděl, dostali brzy červenou. Nechci srovnávat zápasy v Bundeslize a v poháru. Bude to spíš o tom, jak ten zápas sedne nám. Šanci máme, přesvědčili jsem se o tom v Nice. Uděláme všechno proto, abychom hráli do posledního kola o postup.

Proti Teplicím jste nastoupil ke svému dvoustému ligovému zápasu. Věděl jste o tom?

Zaregistroval jsem to začátkem měsíce, pak jsem nato zapomněl, ale jeden reportér mi to připomněl. Samozřejmě, zápas si budu víc pamatovat.