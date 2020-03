V sobotu ho čeká zvláštní zápas. Proti olomoucké Sigmě se bude ze známých koronavirových problémů hrát bez diváků.

Stejně jako pro všechny jeho spoluhráče bude pro stopera Slovácka atmosféra utkání velká neznámá.

Jak jste přijali nařízení svazu, že se budou minimálně dvě kola hrát bez diváků?

Něco se udělat muselo. Hrát před prázdnými tribunami nebude pro nikoho příjemné. Bude to asi pro všechny premiéra. Osobně bych byl raději pro odložení zápasů, ale to je můj názor. Čtrnáct dnů do reprezentační pauzy jsme mohli počkat. Pak se může situace změnit a fanoušci už třeba můžou být na stadionu, ale je jasné, že je to těžká situace.

Byl hlas z kabiny spíš pro odložení zápasů?

Bylo to různé, někteří kluci to chtěli odehrát, aby to pak nebylo vložené v týdnu. To by těch zápasů bylo moc.

Je koronavirus téma i mezi fotbalisty Slovácka?

Myslím si, že je to jako všude. Máme v kabině puštěnou televizi, situaci sledujeme. Co kde a kdo a kolik lidí je nakažených. Vnímáme to všichni, stejně jako celá republika.

Jsou hráči, kterým je jedno, jaká je na zápase atmosféra. Jak se s prázdným stadionem vyrovnáte osobně?

Pro mě to bude nepříjemný zápas. Potřebuji na stadionu diváky, abych se do zápasu hlavou dostal, abych se cítil koncentrovaný. Nechci říct, že atmosféra bude jako na přáteláku. Bude to normální ligový zápas, ale teď si atmosféru ani dění kolem neumím vůbec představit.

Na druhou stranu budou slyšet pokyn trenéra. To může být pro vás asi plus. Souhlasíte?

To bude asi to jediné plus, že bude trenér slyšet. Když hrajeme doma, tak tam nevidím žádné další plus. Pokud hraje tým venku, tak pro hosty může být prázdný stadion trochu výhoda.

V uplynulém kole jste si utkání téměř bez diváků vyzkoušeli v Teplicích. Na stadionu pro dvacet tisíc lidí přišlo pár stovek fanoušků. Přivezli jste bod za bezbrankovou remízu. Cítili jste, že to bylo na tři body?

Rozhodně, jednoznačně. Hlavně druhý poločas byl na jednu bránu, jestli byli domácí dvakrát třikrát za půlkou, tak to bylo moc. Shořeli jsme na tom, že jsme nedokázali dát gól. Šance jsme měli.

Pocházíte kousek od Mostu. Měl jste v Teplicích větší fanouškovskou podporu?

Měl jsem tam skoro celou mojí rodinu, také tam byla celá rodina manželky. Je to od nás fakt kousek, byli tam i kamarádi. Bohužel, okamžitě po zápase jsme odjížděli do Hradiště, ani jsem se nestihl po zápase pozdravit.

V sobotu máte doma Olomouc, která je v jarní tabulce na čtvrtém místě. Na jaře získala slušných sedm bodů. Z tohoto pohledu vás čeká nepříjemný a silný soupeř. Souhlasíte?

Je to jeden z těch týmů, kterým se na jaře daří. Bude to těžký zápas, mají hru dobře zorganizovanou, dva nepříjemné útočníky. Bude to těžký soupeř, ale myslím, že si to můžou říkat i o nás. Počítám, že to bude vyrovnaný zápas a budou rozhodovat detaily.

Na jaře jste uhráli pět bodů a máte kladné skóre 2:1. Jak jste spokojení?

Má to dvě stany. Dopředu nám to drhne – to víme. Sice jsem si v Boleslavi i v Teplicích nějaké šance vypracovali, ale nejsme schopni dát gól. Na druhou stranu je plus, že góly nedostáváme. Celý týden jsme pracovali na koncovce, abychom tu brankovou smůlu protrhli.

S Matoušem Trmalem jste odehrál z týmu nejvíc minut. Mužstvo šlape. Dá se mluvit o tom, že aktuální sezona je vaše nejlepší v dresu Slovácka?

Těžko říct, z mého osobního hlediska byla dobrá i uplynulá sezona – to jsem odehrál všechno. Samozřejmě, že jsem spokojen s pozicí, kterou mám, ale vždycky je to také o tom, jak se daří mužstvu. Pokud bych měl ve výkonech nějaké výkyvy, tak čekají další kluci. Za pozici, kterou jsem si vybudoval, jsem rád.

Ve stoperské dvojici hrajete s velezkušeným Michalem Kadlecem. Sedli jste si?

Už jsme spolu odehráli dost zápasů, víme, co od sebe můžeme čekat. Je to zkušený borec, poradí mi, při zápase na sebe mluvíme, nemám si na co stěžovat.

Pocházíte z Bečova u Mostu. S menší přestávkou jste v klubu osm let. Ještě vás to netáhne blíž k domovu?

Domů mě to netáhne, smlouvu mám ještě na příští sezonu. Zatím to není priorita, do severních Čech se opravdu nechystám. Nemám na to myšlenky. Na druhou stanu neříkám, že nechci vyzkoušet něco jiného.