Před měsícem na Spartě schytali krutý výprask 0:5, v sobotu večer budou fotbalisté Slovácka čelit druhému pražskému favoritovi na mistrovský titul. Svěřence trenéra Martina Svědíka po reprezentační přestávce čeká těžká šichta v Edenu, kde se postaví favorizované Slavii. Duel 12. kola FORTUNA:LIGY začíná v osmnáct hodin.

Fotbalisté Slovácka na závěr minulé sezony podlehli pražské Slavii 0:4. Na snímku Pavel Juroška (v modrém dresu). | Foto: 1. FC Slovácko

Celek z Uherského Hradiště může ve vyprodané aréně pouze překvapit. „Chceme se vyvarovat zbytečných individuální chyb, být úspěšnější než na Spartě. Víme, že i Slavia má v kádru velice kvalitní hráče, pokusíme se odrazit z naší obranné činnosti a organizované defenzivy," říká asistent trenéra Slovácka Tomáš Palinek.

Moravané v Edenu sedmkrát za sebou prohráli, vstřelili jediný gól. Teď se pokusí nepříznivou sérii přerušit, ve Vršovicích urvat alespoň bod.

Že to bude nesmírně složité, ví v Uherském Hradišti každý.

„Vždycky je důležité přečkat začátek a brzy neinkasovat. Snad jsem to tímto nezakřikl, protože vždycky, když to někdo řekl, pak jsme hned v úvodu zápasu dostali gól a pak už to bylo těžké," uvedl krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

Oddaný klubista zná recept na úspěch, držet se jej v utkání ale nebude vůbec jednoduché. „Musíme být kompaktní v bloku, být nepříjemní, zvládat souboje, ovládat střed hřiště, pak můžeme hrát naši hru," říká Reinberk.

Hosté si musí dát pozor na útočníky soupeře. Skvělou formu měl především reprezentant Chytil, góly umí dát i ex-slovácký Jurečka s van Burenem.

Úspěch na Slavii přinese zabezpečená defenzíva, ví dobře gólman Slovácka Heča

Slavia má ale kvalitu na všech postech. Zaměřovat se na jednoho hráče je zcela zbytečné.

Slovácku patří v tabulce páté místo. Z posledních tří utkání dvakrát zvítězilo s čistým kontem. Nejlepším střelcem týmu je třígólový záložník Marek Havlík.

Sešívaní duel rozhodně nepodceňují. „Bude to podobné jako vždycky se Slováckem. Trenér Svědík je skvělý, potkáváme se dlouho. Soupeř je perfektně organizovaný, tým se tolik nemění, je vyvážený dopředu i dozadu, hraje podobně. Přijde mi, že má nejširší kádr za poslední dobu," uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Soupeře má dobře načteného. „Zkušení hráči moc chyby nedělají. Vždycky je těžké se do kompaktní obrany dostat. Je potřeba se prosadit z nějaké standardky, jako se nám to povedlo v posledních zápasech, nebo z rozdílové akce," míní.

Jeho tým v minulém kole zvítězili v Liberci 3:2, přestože už po osmi minutách prohrávali 0:2.

Slávisté v nejvyšší soutěži naplno bodovali po dvou remízách a společně s rivalem ze Sparty zůstávají jedinými dvěma neporaženými celky v ligové sezoně. Na letenského lídra tabulky ztrácejí z druhého místa dva body.

Favorita v sobotu požene vyprodaná aréna. „Těšíme se na kulisu, která byla poslední zápasy úžasná. Věřím, že bude dobré počasí, je tu teď skvělý terén. Doufám, že se ukážeme v dobrém světle a předvedeme dobrý výkon,“ přeje si Trpišovský.