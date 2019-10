A borci z Uherského Hradiště polevit rozhodně nehodlají ani na stadionu v Karviné, kde se v neděli představí v rámci 13. kola FORTUNA:LIGY.

Z mužstva je po reprezentační přestávce cítit velké odhodlání. I když má ale Slovácko o sedm bodů více než Karviná, nečeká hosty na severu Moravy rozhodně žádná selanka.

„V reprezentační přestávce byl čas nejen na regeneraci, ale i na doléčení a kvalitní trénink. V posledním kole před pauzou jsme doma porazili Liberec, což nám dodalo klid. V Karviné nás nečeká nic snadného. Domácí až na výjimku na Spartě málo inkasují, je to celkově nepříjemný soupeř, s pevnou defenzivou, hodně běhavý, se snahou o brejky. Rádi bychom se vraceli domů s nějakým bodem,“ uvedl asistent trenér Slovácka Michal Šmarda.

Celek z Uherského Hradiště se na tým vedený známým trenérem František Strakou v reprezentační přestávce pečlivě připravoval. Mužstvo nabralo sílu i kondici na zbytek podzimní části, v posledních dnech ale spíše ladilo detaily na nedělní souboj.

„Karviná je sice ve spodní části ligové tabulky, ale určitě nás tam nečeká nic jednoduchého. I když v posledním zápase prohrála na Spartě 0:4, tak celkově nedostává moc branek,“ poukazuje záložník Slovácka Marek Havlík, který moc dobře ví, že hosté budou muset být při dobývání soupeřovy obrany trpěliví a směrem dozadu hodně obezřetní.

„Platit by na ně mohlo rychlé otáčení hry, cpát to do šestnáctky a tlačit se do zakončení,“ věří Havlík.

Slovácko hlavně nesmí jako první inkasovat. Zápasy venku totiž neotáčí. „Kdo se dostane do vedení, bude mít velkou výhodu,“ tuší Havlík.

Kouč Martin Svědík bude spoléhat na góly útočníka Ondřeje Šašinky. Člen reprezentační jednadvacítky, který se v pondělí představil společně s dalšími lvíčaty na stadionu v Uherském Hradišti proti Skotsku, má v posledních kolech famózní střeleckou formu.

Ve třech posledních ligových duelech skóroval hned třikrát. Odchovanec Ostravy svými trefami drží Slovácko v horní polovině ligové tabulky.

„A chceme tam i zůstat,“ burcuje Šašinka.

Karvinští jsou ve složitější pozici a z dvanácté příčky se musí ohlížet za sebe. I proto souboji se Slováckem přikládají obrovskou důležitost.

„Doma jsme ještě nevyhráli, což nepamatuji. Předtím jsme doma vždycky byli velmi silní a teď je to naopak. Před vlastními fanoušky nehrajeme špatně, ale bohužel nedáváme góly, což je problém. Věřím, že nás fanoušci nenechají ve štychu, přijdou a my neúspěšnou sérii v domácím prostředí zlomíme,“ uvedl na klubovém webu asistent hlavního trenéra Karviné Marek Bielan.

Severomoravané před vlastním publikem nezvítězili pětkrát za sebou, teď chtějí nepříjemnou sérii utnout. Komplikací je absence útočníka Petráně, který se nechal vyloučit minule na Spartě.

„Michal je součástí základní sestavy. Umí podržet balon, vyhrát souboj, sklepnout míč a dát gól, ale jsou tady další hráči, kteří by ho měli nahradit,“ dodal Bielan.

FORTUNA:LIGA, 13. kolo -

MFK Karviná (12.) – 1. FC Slovácko (6.)

Výkop: zítra v 15.30, Městský stadion Karviná

Rozhodčí: Klíma - Blažej, Melichar (Dubravský)

Ligová bilance: 1-3-3

Poslední zápas: 0:2 (43. a 90. Sadílek, 25. května 2019)

Pravděpodobné sestavy: Karviná: Hrdlička – Ndefe, Kouřil, Rundić, Čonka – Lingr, Smrž, Hanousek, Ba Loua – Steven, Bukata.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Petržela, Havlík, Daníček, Navrátil – Šašinka, Zajíc.

Tip deníku: 1:1