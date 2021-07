I když celek z Uherského Hradiště dohrával úvodní letošní ligový duel bez vyloučeného útočníka Cicilii, jenž krátce po svém příchodu na trávník nešetrně fauloval navrátilce Gebre Selassiho, oslabení zvládl a ze severu Čech odvezl hubenou výhru 1:0.

Fotbalisté Slovácka tak pod Ještědem zapomněli na úvodní pohárový nezdar na hřišti v Plovdivu a úspěšným vstupem do ligové sezony se naladili na domácí odvetu v Evropské konferenční lize proti bulharskému vicemistrovi.

Hostující trenér Svědík U Nisy před domácí pohárovou odvetou s Lokomotivem Plovdiv pošetřil některé opory. Jen mezi náhradníky zůstali Kalabiška, Havlík, Cicilia nebo Navrátil, Slovácku scházel stoper Hofmann, fit stále není Šašinka a po vzájemné dohodě klubů nemohl nastoupit brankář Nguyen. Domácím chyběl zraněný stoper Chaluš.

Úvod byl oboustranně opatrný, bez výraznějších šancí. Nezáživnou půlhodinu rázně utnul až Milan Petržela. Uzdravený zkušený křídelník se po Holzerově centru obtočil kolem kapitána Mikuly a za pomocti teče navrátilce Gebre Selassieho překonal domácího gólmana Knoblocha.

Severočeši po přestávc viditelně přidali, ke zlepšenému výkonu jim pomohlo i střídání. Hned po změně stran mohl vyrovnat Nečas, ale ve výhodné pozici podklouzl a míč poslal vedle.

Jinak si aktivnější domácí moc šancí nevypracovali. Moravané skvěle bránili, v 69. minutě šli ale do deseti, když byl krátce po svém příchodu na hřiště byl vyloučen útočník Cicilia.

Forvard Curacaa totiž šel šlapákem proti Gebre Selassiemu, sudí Machálek bez váhání vytáhl z kapsy červený kartonek.

Liberečtí přesilovku promarnili, Slovácko poctivým taktickým výkon protivníka do pořádné šance nepustilo.

Moravané se pokusí úvodní venkovní triumf z Liberce potvrdit doma proti Českým Budějovicím. Hraje se v neděli od šestnácti hodin.

Ještě předtím ale čeká Svědíkův tým čtvrteční odveta druhého předkola Evropské konferenční ligy proti Lokomotivu Plovdiv.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "V prvním poločase byla na našich hráčích vidět velká nervozita. Ani vstup nám nevyšel, prvních 10 až 15 minut jsme snad všechny balony po zisku hned odevzdali soupeři. První poločas byl z naší strany velmi špatný, bylo vidět, že ještě nefunguje propojenost hráčů. Těch změn oproti minulé sezoně máme hodně. První půli jsme nenabídli nic, zároveň tam bylo i málo vyhraných soubojů. Ve druhém poločase jsme hru zjednodušili, chtěli jsme se dostat víc do soubojů. Určité oživení přinesl Rondič. Měli jsme nějaké možnosti, největší byla ta Nečasova. Zároveň jsme měli spoustu dobrých centrů, ale soupeř je v obraně konsolidovaný. Dokázal si se vším poradit. Dal jednu branku z jediné střely, my bohužel nedali žádnou a prohráli. Čeká nás tvrdá práce, tenhle zápas je pro nás velké poučení."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas jsme byli aktivnější, měli jsme více v držení balon. Myslím, že jsme i stupňovali tlak. Gólem vyvrcholila naše zlepšená hra, to, že jsme dobře obehrávali soupeře a měnili těžiště hry. Druhý poločas jsme špatně začali, ale pramenilo to i z toho, že soupeř ještě víc zjednodušil hru. Dal tam dva útočníky. Špatně jsme na to reagovali a dostávali jsme se zbytečně pod tlak. Po střídání jsme se z toho trochu vymanili, ale pak to bohužel pro mě nepochopitelně degradoval Rigi (Cicilia). Museli jsme dohrávat v deseti. Domácí způsob hry nezměnili, chtěli nás dostat pod tlak nakopávanými balony. Musím vyzdvihnout hráče, co hráli vzadu. Rozhodl první poločas, tam jsme byli kombinačně lepší. Zápasy tady jsou vždy vypjaté, vždy hodně emocí. Výhra tady těší. Pro nás dobrý vstup do ligy, ale hlavně psychické naladění na čtvrteční zápas s Plovdivem. Je to pro nás důležitá vzpruha poté, co jsme v Plovdivě prohráli v závěrečných minutách."

FORTUNA:LIGA, 1. kolo -

FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 31. Petržela

Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka (Machač) | VAR: Hrubeš | AVAR: Flimmel

Žluté karty: Nečas, Koscelník, Gebre Selassie - Divíšek, Mareček, Sadílek, trenér Svědík

Červená karta: 69. Cicilia (Slovácko)

Diváci: 2499

Liberec: Knobloch – Koscelník, Purzitidis, Mikula, Fukala – Matoušek (62. Gembický), Gebre Sellassie, Havelka, Nečas (81. Faško), Mészáros (46. Rondič) – Rabušic (70. Novotný). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Bajza – Reinberk (84. Kalabiška), Šimko, Kadlec, Divíšek – Petržela (56. Navrátil), Daníček, Mareček (56. Havlík), Sadílek, Holzer (64. Kohút) – Jurečka (64. Cicilia). Trenér: Svědík.