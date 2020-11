Zhruba před rokem vyhrálo Slovácko v Ostravě 3:0.

Jaké utkání očekává navrátilec ze Slavie tentokrát? „V první řadě se na zápas strašně těším. V Ostravě je to vždycky specifické, i když tentokrát to bude bohužel bez fanoušků. Bez nich je to strašné, hlavně diváci dělají fotbal a atmosféru. Na druhou stranu jsme vůbec rádi, že hrajeme,“ přiznává záložník Slovácka.

Nejlepším střelcem ostravského Baníku je, ještě na jaře hráč Slovácka, Tomáš Zajíc.

Jeden gól vstřelil do sítě nováčka z Pardubic a dvě trefy přidal do sítě Příbrami. Hlavně jeho druhý gól u řeky Litavky byl excelentní, když pomotal čtyři protihráče a zkušeně zakončil.

„Zaja (Tomáš Zajíc – pozn. red.) to udělal neskutečně, nakonec si ještě položil brankáře, výborná akce. Známe ho dobře. V šestnáctce ho musíme pohlídat, když tam trefí balon, tak to většinou spadne do brány. Musíme se připravit dobře na všechny, z Ostravy chceme určitě přivést nějaké body,“ říká Hellebrand.

Do zápasu půjdou oba týmy v opačném rozpoložení. V reprezentační přestávce si ostravský Baník pozval k přípravnému zápasu druholigovou Líšeň a překvapivě prohrál 0:2.

Duel s Příbramí? Bojovné utkání

Slovácko zase dohrávalo odložený ligový duel proti poslední Příbrami, který s přehledem zvládlo (5:1). Začátek pro domácí přitom nebyl vůbec jednoduchý. Do vedení šli svěřenci trenéra Svědíka až sedm minut před poločasem.

„Začátek zápasu byl takový zvláštní, balony se hodně nakopávaly, hrálo se nahoru dolů. Bylo to bojovné utkání z obou stran,“ hodnotil uplynulý ligový duel Hellebrand, který měl na kopačce vedoucí branku Slovácka, ale jeho střelu do šibenice mu gólman hostů vytáhl.

„V první chvíli jsem se hlavně snažil trefit bránu, to se povedlo docela dobře. Sice to tam nespadlo, ale celou akci jsme nakonec dohráli do gólu. Je potřeba pochválit také příbramského gólmana Melichara. Myslím si, že toho moc neviděl, ale chytil to fakt skvěle,“ hodnotil svoji šanci a ještě dodal k zápasu.

„Po našem prvním gólu jsme se uklidnili a myslím, že docela zaslouženě vyhráli. Jsou to těžké zápasy. V naší lize je každý zápas v lize vyrovnaný. Je hodně důležité dát proti mužstvům ze spodku tabulky hodně brzy gól. Pak musí soupeř otevřít hru a už je to v pohodě.“

U prvních dvou branek

Patrik Hellebrand byl u prvních dvou branek Slovácka.

První gól domácích padl po dohrání jeho akce a druhá branka padla z penalty, která se kopala po jeho průniku do vápna. I přesto viděl Martin Svědík na hře mladého záložníka rezervy.

„Byl u dvou branek, vytvářel nám ty příležitosti, které po něm chceme. Měl pomalejší začátek, pak se uklidnil. Nebyl to úplně výkon, jaký bych si představoval a jakého je schopný,“ okomentoval jeho vystoupení náročný trenér.

Odchovanec zlínského fotbalu je ve Slovácku na hostování z pražské Slavie. Po odehraném podzimu by se mělo rozhodnout o jeho dalším působení. „Byla koronavirová pauza a všechno se posunulo, takže se ještě nic neví. Ještě se o tom nejednalo,“ dodal na závěr Patrik Hellebrand.