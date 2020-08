Šikovný jednadvacetiletý středopolař bude v moravském klubu hostovat do 30. června 2021 s tím, že si ho sešívaní mohou v zimě stáhnout zpět.

„Dohodli jsme se na příchodu Patrika, který doplní naši ligovou soupisku. Patrik přichází do známého prostředí a i my víme co od něj můžeme očekávat. Myslím, že to může být prospěšné pro obě strany,“ uvedl sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Zlínský odchovanec přestoupil do mistrovské Slavie ze Slovácka letos v lednu, když v závěru loňského podzimu na sebe upozornil v několika ligových zápasech a dal rozhodující branku v domácím utkání s Viktorií Plzeň.

V červeno-bílém dresu na jaře nastoupil do deseti ligových zápasů a na konci sezony v Edenu slavil mistrovský titul.

„Půlrok ve Slavii byla pro mě velká zkušenost. Jsem moc šťastný, že jsme dotáhli ligu do vítězného konce a získali titul. Poznal jsem nároky trenérů a prostředí nejlepšího českého klubu. Zároveň jsem poznal tlak, který v něm panuje. Obrovsky moc mi to dalo. Pro hostování jsem se rozhodl, protože cítím, že potřebuji více hrát. Věřím, že až se do Slavie vrátím, ať už to bude teď v zimě, nebo za rok, tak ji pomůžu k dalším trofejím,“ uvedl na klubovém webu Slavie Patrik Hellebrand.

V létě se Slavií absolvoval kompletní kondiční i zkrácené herní soustředění v Rakousku. V nabité konkurenci se však do sestavy neprobil, kvůli potřebné vytíženosti stráví letošní sezonu ve Slovácku.

„Patrik má za sebou první aklimatizační půlrok ve Slavii. Nasbíral i několik ligových startů v kádru mistra, během kterých prokázal, jak kvalitním fotbalistou je. Nicméně teď potřebuje zejména herní vytížení, které věříme, že ve Slovácku, odkud k nám přišel, získá. Jedná se o roční hostování s možností si jej po půl roce stáhnout zpět do Slavie. Věříme, že zde nabyté zkušenosti ve Slovácku uplatní a do Edenu se vrátí ještě silnější,“ prohlásil člen představenstva Slavie Jiří Bílek.