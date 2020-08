Neskutečně mu vyšel závěr loňského podzimu. Parádními výkony proti Jablonci a Plzni si vysloužil přestup do Slavie.

Jednadvacetiletý záložník Slavie Praha Patrik Hellebrand bude v letošní sezoně hostovat ve Slovácku. | Foto: www.slavia.cz

Do Edenu na začátku roku záložník Slovácka Patrik Hellebrand odcházel za více než dvacet milionů korun a s nálepkou talenta, který má na to, aby konkuroval a kryl záda Stanciovi, Hušbauerovi a dalším mazákům, co v budoucnu naplní svůj potenciál.