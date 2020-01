„Patrik Hellebrand projevil velký zájem přestoupit do Slavie Praha. Hráč dnes odjel se Slavií na soustředění a v příštím týdnu dojde k dotažení administrativních kroků. Přejeme hráči hodně štěstí a úspěchů v jeho novém působení," okomentoval přestup hráče ředitel 1.FC Slovácko Petr Pojezný.

Zlínský odchovanec přišel do Uherského Hradiště v létě 2017. V dresu Slovácka odehrál 22 ligových zápasů a vstřelil jednu branku.

V neděli už odletěl se Slavií na kondiční soustředění do Španělska.

„Je pro mě obrovskou ctí stát se hráčem Slavie. Jsem strašně rád, že se vše stihlo do začátku zimní přípravy," uvedl na klubovém webu Pražanů Patrik Hellebrand.

Zájem o služby mládežnického reprezentanta mělo v zimě hned několik celků. Nakonec rozhodl velký zájem Slavie, která přetahovanou o šikovného středopolaře vyhrála také nad Spartou.

„Žádný z klubů na mě nezanechal takový dojem jako trenéři a celkově Slavia. Je to pro mě obrovská motivace," prohlásil.

Trpišovský: Má nestandardní řešení situací

Z příchodu Hellebranda měl velkou radost také trenér sešívaných Jindřich Trpišovský, který mladého fotbalistu sledoval delší dobu.

„Velký faktor sehrál náš skaut Petr Hurych, který ho do Slavie lákal už před dvěma lety. Tehdy to nevyšlo. Pořád za mnou chodil a otravoval mě, že je ve Slovácku skvělý hráč. Jezdili jsme se na něj dívat na reprezentace, intenzivně jsme ho sledovali. Když naskočil do ligy, tak hrál velmi dobře. Jsem rád, že je tu s námi,“ pronesl.

I když toho odchovanec Fastavu ve FORTUNA:LIZE mnoho neodehrál, má nejen podle Trpišovského velký potenciál.

„Je to velice zajímavý kreativní ofenzivní hráč s nestandardním řešením situací, které mají vyspělí hráči v Evropě. Je ale před ním velká cesta. Jsem rád, že se rozhodl pro nás a že je tu s námi už teď před startem přípravy, je pro hráče důležité být s týmem od prvního dne,“ řekl známý trenér.