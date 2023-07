Hned v prvním zápase po návratu předvedl, proč o něj Slovácko tolik stálo. Zkušený brankář Milan Heča sice na jaře ve Spartě vůbec nechytal, dlouhá pauza se ale na jeho výkonu nijak neprojevila. Ba naopak.

Brankář Slovácka Milan Heča při zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Cítil jsem se úplně normálně. Jelikož jsme vyhráli, pocity jsou příjemné,“ uvedl po jasném triumfu 4:1 navrátilec ve Slovácku.

Nástupce Filipa Nguyena se při nedělním domácím zápase s Českým Budějovicemi činil. V prvním poločase vyrazil střelu Osmančíka, po změně stran vychytal Čmelíka a bravurně zneškodnil i hlavičku Ondráška. „Tento zákrok byl nejtěžší,“ přiznal.

Inkasoval jen z penalty, když jej překonal Jakub Hora. Českobudějovického záložníka se snažil rozhodit, což se mu ale nepovedlo. „Neměl míč na středu. Rozhodčí říkal, že stačí, když se balon dotýká penaltového puntíku. Za mě byl zbytečně velký. Balon stál mimo střed brány,“ popisuje diskuzi těsně před pokutovým kopem.

I když se v týdnu podíval na nějaké penalty Dynama, skočil na opačnou stranu než letěl míč. Ruku Vechety ve zdi předtím vůbec neviděl.

I když dlouho téměř žádnou práci neměl, nakonec si zachytal. Připsal si tři těžké zákroky, ve střehu byl i při rohových kopech Dynama. Celkem jich Jihočeši v zápase zahrávali čtrnáct!

„Byl tam jeden úsek, kdy nás České Budějovice zatlačily a měly tam asi pět rohů za sebou a taky několik šancí. Nebýt tohoto, zápas jsme měli víc pod kontrolou,“ míní.

Podle dvaatřicetiletého gólmana byl problém v tom, že Slovácko po inkasované brance na 2:1 neudrželo vpředu balon. „Tím jsme se dostávali pod tlak,“ myslí si.

„Kdybychom to víc rozkouskovali a získali nějaké auty či území, Budějovice by neměly tolik prostoru,“ je přesvědčený.

Klid do slováckých řad přinesli až náhradníci. Nejprve Valenta po deseti minutách na hřišti poslal míč k tyči a po příchodu ze Slavie se poprvé trefil v novém působišti, krátce poté vystihl Mihálik po důsledném napadání rozehrávku jihočeské defenzivy a téměř ze 40 metrů trefil obloučkem odkrytou Šípošovu branku.

„Naštěstí jsme přidali další dva góly a zvládli to,“ oddechl si.

Fotbalisté Slovácka tak na startu nového ročníku potvrdili, že zase budou patřit do horní poloviny tabulky. Letní pauza jim na síle neubrala. Naopak, Valenta s Ciciliou prokázali, že budou platnými hráči, posilami.

Takový kádr Heča ve svém prvním působení ve Slovácku nezažil.

„Od té doby, co jsem odešel, se to hodně posunulo,“ přikyvuje. „Počínaje trenérem Svědíkem, který je náročný a má věci, co chce hrát a kluci to plní. Mužstvo se doplnilo dalšími hráči,“ přidává.

Zkušený mančaft ani nerozhodila absence hlavního kouče Svědíka, který na příkaz lékaře zůstat doma a duel sledoval jen v televizi.

„Myslím, že to náš výkon nepoznamenalo. Všechny pokyny, co dal, nám asistenti předali. Navíc máme dost zkušené mužstvo na to, abychom tuto situaci zvládli,“ prohlásil.

Výsledek 4:1 jistě Svědíka potěšil. „Doufáme, že trenér bude co nejdříve zdravý. Snad se mu trošku ulevilo, pořádně si odpočine a dostane se z toho,“ přeje si nejen staronová jednička Moravanů.