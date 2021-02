S postavením mužstva po polovině sezony je spokojený, kromě vstřelené branku mu v letošním zvláštním ročníku schází už jenom lidé na stadionu. „Je škoda, že teď, když se nám daří, tak jsou zápasy bez diváků a fanoušci si to nemůžou užít s námi. Prostě dáte gól a je v podstatě ticho. Chybí tam taková ta husina, kdy fanoušci slaví a jsme toho všichni součástí,“ říká na klubovém webu pětadvacetiletý fotbalista.

Celek z Uherského Hradiště sice v posledním domácím duelu s Českými Budějovicemi přišel o vítěznou sérii, ale po bezbrankové remíze udržel jarní neporazitelnost i čtvrtou pozici v ligové tabulce. „Chtěli jsme se samozřejmě držet co nejvýš, ale že v půlce soutěže budeme na čtvrtém místě, to nikdo z nás nečekal a určitě jsme překvapením,“ uvedl Havlík.

Současné období si stejně jako zbytek mužstva náramně užívá. „Jsme za to rádi a vážíme si toho. O to víc nás teď mohou mrzet nevydařené zápasy doma s Pardubicemi a taky v Brně. Tyto dvě prohry se nepovedly,“ ví dobře rodák z Lubné. „Na druhé straně jsme odehráli řadu kvalitních zápasů. Suprově nám vyšel třeba duel s Plzní, kterou jsme doma porazili 4:0,“ připomíná prosincový sladký triumf.

Nyní se Svědíkův tým pokusí přiblížit třetímu Jablonci, Moravané na Severočechy před vzájemným nedělním soubojem ztrácejí čtyři body. „Na Slavii jim to nevyšlo, ale mají silný a zkušený tým. Že jsou v tabulce druzí mluví samo za sebe. Mají rychlé kraje a v ofenzivě jsou nebezpeční, ale myslím si, že do jejich obrany se dá dostat. Určitě nás tam však nečeká nic jednoduchého,“ tuší opora Slovácka.

Jablonec sice naposledy prohrál na Slavii 0:3, ale předtím všechny šichty bravurně zvládl. „Když jsem ale viděl, jak vypadalo jablonecké hřiště po jejich domácím zápase s Příbramí, tak nás tam určitě čeká těžký terén. Na to se ale vymlouvat nemůžeme, je to pro oba týmy stejné a my se pokusíme i z Jablonce přivézt nějaké body,“ dodává.

Autoři: Libor Kopl, Marek Jurák