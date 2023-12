„Marek je v ideálním fotbalovém věku. Má zkušenosti, věří si. Ve Slovácku je to jedna z vůdčích osobností, nyní dostává více volnosti směrem do ofenzivy a daří se mu. Sice nebude každý týden dávat hattrick, ale za mě je to jeden z mála českých fotbalistů, kteří se nebojí vystřelit nebo zakončit akci ze střední vzdálenosti,“ oceňuje bývalého svěřence Lehkoživ.

Dát gól z dálky Havlík uměl už jako žák. Nejen proto si jej kouč vytáhl z mládeže do prvního týmu Hanácké Slavie, která tehdy nastupovala v MSFL.

„Na svůj věk měl výbornou kopací techniku, skvělý výběr místa a také individuální schopnosti. Prostě ve své kategorii byl někde jinde než ostatní,“ říká.

Šikovný mladík dostával šanci v mistrovských duelech, naskočil však i v památných pohárových zápasech proti Brnu a Mladé Boleslavi.

„Nehodili jsme ho do vody, naskakoval postupně. Nechtěli jsme, aby se zranil. Naštěstí to dopadlo dobře. Marek se dokázal přizpůsobit mužskému fotbalu, neměl přehnaný respekt,“ vybavuje si.

Glosa Libora Kopla: Havlík? Má životní formu. Říká si o EURO i přestup jinam

Havlík se i díky úspěšnému pohárovému tažení Kroměříže dostal do hledáčku větších klubů, s nabídkou přišlo dokonce italské Bari.

Transfer rodáka z Lubné do Serie B byl téměř hotový, jenže mladík, který se tehdy učil na pekaře, si v poslední chvíli přestup rozmyslel a zůstal na Moravě.

„Marek byl ještě hodně mladý, asi si netroufal jít sám do zahraničí. Vím, že byl hodně fixovaný na rodinu, která držela pospolu,“ líčí Lehkoživ, který s Havlíkovým tátou v minulosti hrával.

Jeden z nejznámějších odchovanců Hanácké Slavie nakonec Kroměříž opustil. Prvního 1. února 2013 přestoupil do Slovácka, kde působí dodnes.

BEZ ASISTENCE

V Uherském Hradišti se stal jedním z klíčových hráčů, tahounem, možná už i legendou.

Podílel se na největších úspěších provinčního klubu. Tím jsou triumf v MOL Cup a účast v Konferenční lize.

Nyní je Havlíkovi osmadvacet.

Moravany znovu táhne do Evropy, navíc po polovině soutěže vládne ligovým střelcům.

V osmnácti duelech skóroval desetkrát, klokany o víkendu sejmul čtyřmi přesnými zásahy a znovu ukázal, jak moc je dobrý. „Momentálně mu to jde,“ vnímá i kouč Baťova, který vyzdvihuje především záložníkovu univerzálnost, všestrannost.

„Dokáže se přizpůsobit potřebám týmu. Když hrával na šestce, chodil si pro balony, rozehrával akce, tvořil hru. Po tom, co jej trenér Svědík posunul výš, má zase více prostoru, volnosti. Dostává se do zakončení, střílí branky a ukazuje, jaký je to kvalitní a inteligentní fotbalista,“ pronesl.

Havlík? Hodný kluk v nejlepších letech i patriot, říká Svědík. Radit mu nebude

Kreativní středopolař v minulých sezonách vynikal především kopací technickou, asistencemi.

I když dál zahrává trestné i rohové kopy, na gól v letošním ročníku FORTUNA:LIGY ještě nepřihrál, což je trošku paradox.

Zato branek dal víc než za předcházející čtyři sezony dohromady!

„Každému je jasné, že mu to nevydrží věčně a že nebude mít každý zápas hattrick. Na druhé straně mužstvu pomůže zase jinak,“ nepochybuje.

Havlík láme ve Slovácku rekordy, svoji budoucnost bude řešit až o Vánocích

Otázka je, jak dlouho Havlík ve Slovácku vydrží.

I když není vyloučeno, že v Uherském Hradišti zakončí kariéru, v zimě může klidně odejít za lepším.

V létě mu totiž končí v klubu smlouva, a pokud ji neprodlouží, odejde po sezoně zadarmo.

„Podle mě by se neztratil ani v lepším týmu. Musel by ale cítit důvěru trenéra, mít štěstí na spoluhráče. Hodně záleží na tom, jak by se v novém prostředí adaptoval, přizpůsobil. Ve Slovácku si vybudou skvělou pozici, všichni si jej oblíbili. Patří mezi domácí hráče,“ upozorňuje Lehkoživ.

NYNÍ PATŘÍ I DO REPREZENTACE

Spousta lidí si myslí, že by si osmadvacetiletý záložník zasloužil i pozvánku do národního týmu.

Reprezentační dres navlékl pouze jednou. Před třemi lety nastoupil v zápase Ligy národů proti Skotsku.

K premiéře mu pomohla karanténa týmu, který předtím odehrál zápas se Slovenskem.

„Je pravda, že Marek za sebou moc těžkých zápasů na mezinárodní scéně nemá. Za mě by ale za reprezentaci měli hrát fotbalisté s aktuálně nejlepší formou. Pokud by se nyní skládal národní tým, měl by Havlík být jeho součástí, protože v naší lize patří k nejlepším,“ dodává.