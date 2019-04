Když už se zdálo, že se bude pokračovat ve hře, dostal hlavní arbitr Marek do sluchátek zprávu a přišlo na řadu video. Na základě snad tříminutového zkoumání se rozhodl pro penaltu. Gólman Trmal sice penaltu Hrošovského vystihl, ale gólu nezabránil.

Tušil jste, že to bude penalta, když jste zatáhl Kayambu?

Obskakoval jsem ho, tak jsem ho trošku zatáhl, ale hrálo se dál. On hrál dál, šel normálně do zakončení. Přeskočil jsem ho skluzem, ale rozhodčí si tu penaltu určitě obhájí.

Byl to pro vás velký zásah na psychiku?

Nejprve rozhodčí ukázal, ať hrajeme dál, už jsme skoro odkopávali a najednou to přerušil. Pískl penaltu, to je na psychiku vždycky špatně.

Když ukázal rozhodčí na monitor, už jste věděl, že pískne penaltu?

Nevím, bavili jsme se i s Kayambou, ten říkal, že to penalta nejspíš nebude. V první moment jsem ho zatáhl, obskakoval jsem ho, nechtěl jsem ho podkopnout. Trošku jsem ho zatáhl, ale znovu říkám, že se hrálo dál. Rozhodčí si to jako vždycky obhájí. Proti Plzni si penalty obhájí vždycky. Dál se o tom nemá cenu bavit. Prostě pískl penaltu, dali gól.

Po čtvrt hodině střídal zraněný Kadlec, který si obnovil zranění třísel. Byl to velký zásah do vašeho systému?

Káca (Kadlec) říkal už před zápasem, že tam něco cítí. Šel to zkusit, dlouho to nevydrželo, ale myslím, že Domagoj (Franič), ho zastoupil dobře.

Zdálo se, že k větší aktivitě vás vyburcoval až inkasovaný gól. Souhlasíte?

Určitě, něco jsme si k tomu řekli v kabině. Začátek jsme měli hodně špatný, penalta nás vyburcovala. Mysleli jsme si, že penaltu nezapíská – zapískal. To nás vyhecovalo. Myslím, že druhou půlku jsme byli lepší. Plzeň toho moc nepředvedla – druhou půlku jsme hráli jenom my, bohužel jsme z toho branku nevytěžili.

Plzeň druhý poločas hodně kouskovala hru a zdržovala. Hráči Viktorky byli často na zemi. Nebylo to pro vás frustrující?

Určitě bylo.

Týmy za vámi bodovaly a tlačí se na vás. Jak moc je to nepříjemné?

Hodně nás srazila prohra v Teplicích. Proti Plzni jsme to chtěli napravit. Bohužel se to nepodařilo. Je to pro nás nepříjemné.

V sobotu máte další zápas doma. Vypadá to, že utkání s Příbramí bude pro vás klíčové …

Pro nás už jsou klíčové všechny zápasy. Pokazili jsme to těmi zápasy, které jsme zremizovali a měli jsme je doma vyhrát. Teďka prostě musíme bodovat a vyhrát.