„Lukinovi to přeji. Byli jsme tady nějaký čas. Znali se, věděli, co od sebe čekat. Chci, aby se mu dařilo, aby se chytil i v jiném týmu. Třeba se zase časem potkáme tady na Slovácku,“ přeje si šestadvacetiletý fotbalista.

Také o Havlíka stály některé české kluby, hráč ale upřednostnil setrvání v Uherském Hradišti, kam přišel z Kroměříže před deseti lety.

Ve Slovácku na konci května prodloužil smlouvu až do léta 2024. „Už dříve jsem říkal, že nejprve budu jednat se Slováckem. Sice se protahovalo, protože jsme nebyli schopní se domluvit na nějakých podmínkách, ale nakonec se to podařilo. Jsem rád, že zůstávám tady,“ uvedl.

CHCE DO ZAHRANIČÍ

I když s manažerem Nehodou probírali různé varianty i možnosti přestupu do jiného klubu, žádná lukrativní nabídka nepřišla, a tak rodák z Lubné pokračuje na východní Moravě.

„Už jsem tady nějakou dobu, znám tu všechny. Cítím se tu fakt dobře,“ říká.

Za Slovácko v deseti ligových sezonách odehrál už 255 zápasů, patří mezi oddané hráče, klubisty. „Jsem rád, že jsem neměl žádné vážnější zranění, trenéři mě stavěli,“ pochvaluje si.

Také kouč Svědík na levonohého šikulu sází, hráč mu důvěru svými výkony splácí. „Pro nás je dobře, že tady trenér zůstává. Odvedl v klubu úžasnou práci. Kdyby odešel, byl by to problém, protože se všichni známe, víme, co od sebe čekat,“ upozorňuje.

Havlík patří v tuzemsku mezi ceněné hráče, přesto tak trochu neprávem zůstává stranou zájmu příznivců i odborníků.

Přitom na trávníku pokaždé odvede neskutečné penzum práce.

Má rád však svůj klid, jinam jej to netáhne. „Dřív jsem měl sny dostat se do nějaké lepší ligy, většího klubu v Česku, ale postupem času se ta přání trošku upravují. Nyní si chci zkusit hlavně zahraničí,“ přiznává.

V roce 2012 o talentovaného záložníka stálo Bari. Tehdejší hráč Hanácké Slavie Kroměříž ale připravenou smlouvu nakonec nepodepsal a zůstal na Moravě. „Nijak toho nelituji. Těžko říct, zda bych na tom byl nyní lépe či hůře. Tehdy jsem byl fakt mladý, nedokázal jsem si představit, že bych šel do Itálie. Neměl jsem takovou povahu, abych byl někde sám,“ ví dobře.

I tak se Havlík vypracoval mezi opory předního ligového týmu, je členem širšího kádru reprezentačního výběru.

Mnozí fanoušci a experti se podivovali nad tím, proč šikovný středopolař nebyl při spoustě absencí povolaný do národního týmu pro červnové zápasy Ligy národů.

„S kluky jsme se o tom bavili, ale není to naše věc. Jsem rád, že jsem byl alespoň mezi náhradníky, i když jsem to zjistil zrovna v době, kdy jsem odjížděl na dovolenou. Reprezentace však pro mě vždycky byla čest, proto bych nikdy neváhal,“ tvrdí.

RELAXOVAL V TURECKU

Místo zápasů se Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem si Havlík užíval volno u moře.

S rodinou se vydal do Turecka, na pobřeží Středozemního moře se věnoval hlavně dvěma dětem. „Hodně jsme si to užili, ale dovolenou bych si ještě prodloužil,“ přiznává s úsměvem.

V neděli relax skončil, v pondělí už se šestadvacetiletý záložník zase hlásil v kabině Slovácka, které zahájilo přípravu na novou sezonu.

Tým z Uherského Hradiště čekají hned tři soutěže.

Kromě FORTUNA:LIGY také domácí pohár a Evropská liga. „Je to pro nás velká motivace. Chceme v ní předvést lepší výkon než minule. Jsme nachystaní odvést maximum,“ slibuje.

Čtvrtý tým české ligy ve třetím předkole prestižní soutěže narazí na Dynamo Kyjev, Mydtjylland, Fenerbahce nebo APOEL Nikósia, i v případě vyřazení může postoupit do hlavní fáze Konferenční ligy.

„Oproti nám to jsou všechno velké týmy. Ať budeme hrát s kýmkoliv, bude to velký svátek. Cítíme, že je to hodně blízko. Snad se to na dobře připravíme a povede se nám to,“ doufá.