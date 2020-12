Všechny odehrál v dresu moravského týmu. V klubové historii patří mu patří třetí příčka. Lépe na tom jsou pouze krajní obránce Petr Reinberk a kapitán Vlastimil Daníček, oba současní Havlíkovi spoluhráči.

„Snad je jednou předhoním,“ přeje si pětadvacetiletý středopolař.

Premiéru v nejvyšší fotbalové soutěži si odbyl jako sedmnáctiletý. Tehdejší dorostenec poprvé v lize nastoupil v neděli 26. května 2013 proti Ostravě. Střídal v 67. minutě a svým výkonem přispěl k výhře 2:0 nad Baníkem. Dvakrát se trefil kanonýr Libor Došek.

Od té doby se technický záložník stal oporou mužstva, který příliš duelů nevynechal.

„Že bych si z těch dvou stovek ligových startů vyloženě vybavoval nějaký zápas, to ne. Samozřejmě ten první ligový start proti Baníku, kdy jsem střídal, ale hlavně pak si vybavuji první ligový gól. To bylo paradoxně taky proti Baníku. Gólman to vyrazil a já jsem to doklepával zboku do prázdné branky,“ vybavuje si nádhernou chvíli Havlík.

Autor devatenácti ligových branek si ale pamatuje hlavně nádhernou trefu do sítě Liberce.

„Kopal jsem za šestnáctkou trestňák a byl z toho pěkný gól, na který když vzpomínám, tak si říkám, že se mi povedl,“ usmívá se.

Na zmiňovaný zápas si pamatuje i z jiného důvodu.

„V Uherském Hradišti tehdy probíhaly Slavnosti vína a my jsme nastoupili ve speciální edici krojovaných dresů. Bohužel zápas nám tehdy výsledkově nevyšel a prohráli jsme 1:2,“ vzpomíná na utkání ze září 2015.

Jinak se do minulosti nevrací, spíše hledí dopředu.

„Nebylo by špatné nakousnout další stovku tím, že bych zakulatil i ten počet branek na dvacet,“ směje se.

První příležitost měl hned ve středu v Brně.

„Pro nás je však prioritní výsledek. Je jedno kdo dá branku, důležité jsou body a v Brně bychom chtěli odčinit porážku se Spartou, proti které jsme na body nedosáhli, i když si myslím, že remíza by v tom zápase byla spravedlivá,“ uzavírá Havlík.

TOP5 hráčů s největším počtem zápasů za 1.FC Slovácko: 1. Petr Reinberk – 226, 2. Vlastimil Daníček – 220, 3. Marek Havlík – 201, 4. Petr Drobisz – 186, 5. Pavel Němčický – 182.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl