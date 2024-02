Na podzim se dostal do životní formy, v úvodní půlsezoně nastřílel deset branek, nečekaně vládl ligovým střelcům. Po zimní pauze ale záložník Slovácka Marek Havlík mlčí. Na jaře se ještě neprosadil, ani herně to v jeho podání není ideální.

„Chybí mu pohoda týmu,“ míní Svědík kouč uherskohradišťského celku Martin Svědík.

Osmadvacetiletému středopolaři v létě končí ve Slovácku smlouva, už od konce podzimu se řeší jeho odchod, budoucnost. I když odchovanec Kroměříže nějaké nabídky měl, zůstal v klubu, kde strávil většinu kariéry.

Jenže pohoda se nejen u Havlíka vytratila. Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY nezachytil začátek, výsledkově se souží.

Po duelech s Pardubicemi, ve Zlíně a se Spartou jsou na nule, navíc jsou bez zraněného kapitána Kadlece, který možná kvůli problémům s achilovkou ukončí kariéru, v nedělním šlágru nehráli ani vykartovaní mazáci Reinberk s Daníčkem.

Nyní se Havlík a spol. potřebují zvednout, začít sbírat body. I když soupeři z Ostravy, Mlad Boleslavi, Olomouce nebo Liberce rovněž klopýtají, donekonečna nemohou prohrávat, ztrácet.

„Nezačali jsme dobře, ale už se nám to stalo a vždycky jsme se z toho dokázali dostat. V této situaci už jsme byli, fotbal to přináší. Žádná panika není na místě. Nesmíme se v tom moc babrat a měli bychom navázat na tento výkon se Spartou. Je na čem stavět,“ zůstává Svědík optimistou.

Slovácko nachytalo Spartu secvičenou akcí. Je to součást plánu, přiznává Juroška

Problém je, že Slovácko inkasuje poměrně laciné branky, nedokáže udržet nulu, což předtím bylo běžné. „Zatím dostaneme gól ze všeho gól,“ souhlasí kouč.

Brankář Heča si drží slušnou výkonnost, žádný zázračný zákrok ale na jaře nevytáhl. Podobně jsou na tom i hráči v poli. Nedělní duel se Spartou odehráli borci ze Slovácka velmi slušně, mistrovi se hlavně v první půli nejen výsledkově vyrovnali, ale po přestávce se už se projevila větší kvalita Pražanů, obhájce trofeje táhl hlavně Birmančević se střídajícím Haraslínem.

„Náš výkon měl parametry, kvalitu, ale ne v těch klíčových okamžicích. V nich jsme selhali,“ ví dobře Svědík.

„I když jsme byli třeba v přečíslení, Haraslín udělal kličku a z úhlu to prostřelil. V tom byl největší rozdíl. Sparta je ve velké pohodě a má rozdílové hráče. Své příležitosti dokáže proměnit,“ oceňuje.

Sparta neměla tolik šancí, ale ukázala kvalitu, ví nový stoper Kalabiška

Spartě k triumfu pomohl i záložník Lukáš Sadílek. Odchovanec Slovácka dobře věděl, že hosty bude duel v Uherském Hradišti hodně bolet.

„Říkal jsem to, už když jsem přicházel do Sparty a pokaždé jsem to speciálně před utkáním na Slovácku opakoval. Odsud se body neodváží. Slovácko trápí i týmy z top trojky. Vůbec není lehké tu hrát. Teď mělo problém s obrannou řadou a asi i proto trošku hru zjednodušilo. Zvolilo nakopávané balony na Regiho (Cicilia – pozn. red.), což nám není vlastní. Chtěli jsme jít do presinku a míče nás přelítávaly. Tohle nám nevyhovuje, ale poprali jsme se s tím dobře,“ je přesvědčený Sadílek.

Sparta v nejvyšší soutěži zvítězila na hřišti Slovácka po třech zápasech.

Obhájce titulu poslal do vedení v 11. minutě Martin Vitík, chvíli nato vyrovnal Pavel Juroška, ale Veljko Birmančevič a střídající Lukáš Haraslín po přestávce rozhodli o deváté ligové výhře hostů za sebou.

„Vpředu máme velice nadstandardní hráče, kteří dokážou ty situace vyřešit. Možná v tom je ten rozdíl. Máme v útoku trojku, na kterou vždycky tým trošku pracuje. Je jedno, kdo v ní nastoupí. Všichni ti kluci mají obrovskou kvalitu, aby zúročili práci všech. Musím říct, že to řeší fantasticky. Můžeme se o ně opřít,“ těší Sadílka.

Letenští zvítězili ve 22. kole 3:1 a vedou tabulku o čtyři body před pražským rivalem Slavií, s níž se v týdnu utkají v domácím poháru i v nejvyšší soutěži.

Slovácko jede do Karviné.