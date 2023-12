Havlík? Hodný kluk v nejlepších letech i patriot, říká Svědík. Radit mu nebude

Je to jedna z největších událostí v klubové historii Slovácka. Až do soboty se ještě nestalo, aby záložník uherskohradišťského celku skóroval v jednom ligovém zápase čtyřikrát. Povedlo se to až Marku Havlíkovi. Osmadvacetiletý středopolař si výjimečný počin připsal v domácím zápase s pražskými Bohemians 1904.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při zápase s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka