ROZHOVOR/ Marek Havlík prožívá utěšený týden. Nejprve se objevil v širší nominace reprezentace a v krajském derby skolil jedinou brankou Zlín. Pro záložníka Slovácka to byla druhá trefa v letošním ligovém ročníku.

Děkovačka fotbalistů Slovácka po derby se Zlínem | Video: Stanislav Dufka

Odchovanec fotbalu z Lubné na Kroměřížsku si ji cení hodně vysoko. „V derby je vstřelená branka vždycky větší radost, je sladší,“ přiznává opora Slovácka.

Úvod byl z vaší strany výborný, ale postupně se váš tlak vytratil. Souhlasíte?

Zápas jsme začali dobře. Zatlačili jsme Zlín do šestnáctky, ale postupem času nám to začalo váznout a v přechodové fázi jsme dost kazili. Soupeř chodil hodně do brejků, naštěstí z toho nic nebylo. Měl tam nějaké standardky, ale ty jsme si pohlídali.

Zápas zlomil druhý poločas a váš gól…

Druhou půlku, mimo jedné situace, kdy nám utek Vukadinovič, jsme hráli dobře. Řekl bych, že na jednu bránu. Naštěstí se nám podařilo vstřelit gól a zápas jsme zvládli. Musel jsem obstřelit obránce, ani nevím, jestli to tečoval.

Nebyli jste nervózní, když ta branka pořád nepřicházela?

Ne, už v šatně trenér říkal, že to bude zápas o jednom gólu. Byli jsme trpěliví, hráli jsme dál a ten gól přišel.

Hodně jste stříleli už v první půlce. Byl to záměr nebo to vyplynulo ze hry?

Myslím, že to vyplynulo ze hry, ale trenéři nás do střelby tlačí. Bohužel nám to v lítalo hodně nad, naštěstí se jedna střela ujala.

Byl to vítězný gól, navíc v derby. Byl pro vás sladší?

V derby je to vždycky větší radost, takže určitě.

Věděl jste, že rozhodčí chtěl před vašim gólem písknout faul, a nakonec nechal výhodu?

Zaregistroval jsem to. Tráva (Michal Trávník) byl faulovaný, propíchl to na mě, naštěstí to ke mně propadlo.

Blíží se váš třístý ligový zápas. Registruje to?

Vím, že se to blíží, ale není to nic extra, na co bych se díval.

Také vás v pondělí reprezentační trenér nominoval do širšího kádru reprezentace. Potěšilo vás to?

Reprezentace vždycky potěší, takže potěšila i mně.

Držíte se v horní šestce. Jak byste zhodnotil vstup do sezony?

Chtěli jsme vyhrát další domácí zápas a chceme se držet nahoře. Chtěli jsme potěšit fanoušky, což se podařilo. Máme 14 bodů a jsme tam, kde jsme.