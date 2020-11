Na roli halfbeka, který pokud mužstvo útočí, tak plní roli křídla a pokud brání, stává se krajním bekem. Jak mu nová pozice vyhovuje?

„Je to něco jiného, střeďák běhá po celém hřišti, krajní se posunuje jenom dozadu. Jsou tam zase víc náběhy do sprintu. Myslím, že je to v pohodě, nedělá mi to žádný problém. Jsem hlavně rád, že hraju, nevadí mi to,“ říká Marek Havlík a ještě doplňuje. „Jsou tam i jiné úkoly, je to prostě něco jiného. Máte hned po ruce lajnu a konec hřiště.“

Slovácko si tři body proti Opavě vystřílelo už v první půlce.

Tu také hodnotí Marek Havlík jako stěžejní, hlavní první půlhodina byla pro další vývoj důležitá.

„Jasně. Měli jsme skvělý první poločas, dali jsme tři góly, pak bohužel přišla chyba gólmana. Dostali jsme kontaktní gól na 3:1, ale bylo důležité, že nás to nesrazilo a hráli jsme dál. Měl jsem obavy, aby nás ta chyba brankáře nerozhodila, ale nestalo se tak.“

Všechno podstatné se na Slovácku událo během první půlky. Druhé dějství už bylo očividně slabší, přineslo sice šance, ale výsledek se neměnil.

„Opava se sice snažila, ale my jsme si výsledek už pohlídali. Druhý poločas už moc fotbal nebyl,“ hodnotil Marek Havlík druhé dějství a pochválil zhruba třicítku fanoušků za branou stadionu.

„Byli slyšet, po delší době byla i děkovačka, moc jim za to děkujeme. Doufám, že dvě výhry v řadě nás nakopnou a že v tom budeme pokračovat,“ přeje si na závěr muž, který v září reprezentoval Českou republiku v zápase proti Skotsku.