Před lety zlákal do Uherského Hradiště Karla Jarolíma, ani teď by se bývalý sportovní manažer Synotu Jaroslav Hastík nebál angažovat trenéra z jiných částí republiky, mimo Slovácko.

Podle zkušeného devětašedesátiletého činovníka nemusí být nástupce úspěšného kouče Martina Svědíka nutně spjatý s regionem, provázaný s lidmi z klubu, znát zdejší vztahy, prostředí.

„Tento názor už je dávno překonaný,“ myslí si Hastík.

Mezi volnými českými trenéry osobně žádného favorita nemá. Na lavičce Moravanů by spíše než věhlasného kouče s parádním životopisem rád viděl pracovitého kouče s vizemi a perspektivou, kterému nesmí scházet určitá míra sebevědomí a odvahy.

„Musí umět jít do rizika, protože novému adeptovi na tento post hrozí to, že bude dlouhou dobu porovnáván se svým předchůdcem, který nastavil laťku hodně vysoko a pro nikoho to nebude jednoduchá štace,“ říká současný kouč Koryčan.

„Vedení klubu přeji, aby mělo šťastnou ruku ve výběru a aby nový trenér nebyl jenom pasivní figurkou, ale aby se aktivně podílel na výběru příchozích hráčů, a aby při obměně a renovaci kádru měl důležitý hlas, než aby mu mužstvo poskládali manažeři,“ přidává.

Podle Hastíka budou ve výběru nového kouče rozhodovat maličkosti. „Management klubu hlavně musí být v symbióze s oběma majiteli,“ upozorňuje.

Rodák ze Starého Města by se nebál dát ani šanci cizinci. „Mužstvo se totiž v budoucnu bude doplňovat spíše zahraničními hráči, jako je tomu nyní u dorostu,“ předpokládá.

Nového kouče čeká budování nového týmu, obměna přestárlého kádru. I kvůli tomu nevidí Hastík na lavičce Slovácka známé jméno, osvědčenou značku.

„Je jasné, že Slovácko v následujících měsících protočí patrně až desítky fotbalistů od severního po jižní pól, proto prostor a čas na vyprofilování mančaftu musí dostat spíše někdo, kdo se nebojí výzvy,“ míní Hastík.

Rozhodovat by měla odbornost, výsledky, nikoliv kamarádství, loajálnost.

„Hlavní bude, aby se nezpřetrhaly čtvrtstoletí dlouhé vazby a Slovácko dál pokračovalo v celkem úspěšné ligové éře,“ přeje si.

Navázat na práci Svědíka ale nebude vůbec jednoduché.

Devětačtyřicetiletý odborník převzal Slovácko v listopadu 2018 a první dvě sezony s týmem dokončil ve středu tabulky. V ročnících 2020/21 a 2021/22 dosáhl s týmem na dvě čtvrté příčky, což jsou jejich nejlepší ligová umístění v klubové historii.

Druhou sezonu navíc završili premiérovým triumfem v domácím poháru a následně si poprvé zahráli skupinu Evropské konferenční ligy.

„Svědík tady zanechal hlubokou stopu. V ligové éře působil v klubu nejdelší dobu, byl u největších úspěchů. Nejen triumf v poháru, ale i účast v základní skupině Konferenční ligy má svoji hodnotu,“ ví dobře Hastík.

I když pardubického rodáka osobně nezná a jeho práci sleduje spíše zpovzdálí, určitý obrázek si udělal a stejně jako většina lidí někdejší útočníka Ostravy, Příbrami či Lázní Bohdaneč oprávněně chválí. „Jedná se o svědomitého a pracovitého trenéra s progresivním pohledem na fotbal, nezbytnými ambicemi," vypozoroval.

„Je jasné, že Slovácko pro něj nebude úplně nejzářivější štace. Myslím, že dostane šanci v některém z renomovanějších domácích nebo zahraničních klubů. Pořád je to mladý trenér, prosadí se i jinde,“ nepochybuje Hastík.