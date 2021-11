Výsledek? Rodák z Hoštic – Heroltic ve Slovácku odstartoval svoji zářivou a dlouhou kariéru, kterou v neděli přikrášlil ligovým startem s pořadovým číslem 436, čímž vyrovnal Stanislava Vlčka, dosavadního rekordmana v počtu startů v české nejvyšší soutěži.

„Jsem moc rád, že jsem mohl být u toho a i díky souhře okolností mu pomohl udělat tento důležitý krok v kariéře. Je určitě velkým úspěchem, že se nám podařilo sladit Milanův potenciál s jeho kvalitou. Šel z druhé ligy do vyšší soutěže, klubu s většími ambicemi. Všechno do sebe zapadlo. Myslím, že díky přestupu z Drnovic do Slovácka se Milan dostal na vyšší úroveň a později po něm zaslouženě sáhli ještě ambicióznější mančafty,“ těší Hastíka.

Na léto 2003 jen tak nezapomíná. „Tehdy jsme byli v první lize třetím rokem. Došlo ale k poklesu výkonnosti, navíc jsem hráli v azylu v Brně, posléze v Drnovicích. Jelikož nám prvních pět kol nevyšlo, rozhodlo se vedení poohlédnout se po novém trenérovi i hráčích,“ vrací se do minulosti.

I když byl finanční budget na transfery omezený, dokázal Synot angažovat trenéra Jarolíma, jenž tehdy dostal přednost před Csaplárem, souběžně s tím Hastík vyřešil také doplnění kádru.

A z dvaceti vytipovaných hráčů vybral i Petrželu.

„Od Miloše Machálka, který tenkrát trénoval na Prostějovsku a Olomoucku mužstva na úrovni kraje či divize nebo MSFL, jsem dostal tip právě na něj,“ líčí.

Po dvou návštěvách drnovického stadionu měl jasno. „Viděl jsem v něm velký potenciál,“ říká.

V interním klubovém výběrovém řízení hrála ve prospěch šikovného mladíka hlavně pořizovací cena. Transferu se nijak nebránil ani majitel Drnovic Jan Gottwald. Ten chtěl za neznámého druholigového borce dva miliony korun, což nebyla nijak závratná částka.

„I když je fakt, že Milana nikdo neznal, takže moc nahoru jít s cenou ani nemohl,“ usmívá se Hastík. „Takový Honza Nezmar, který k nám přicházel jako střelec a hvězda z Liberce, stál mnohem víc,“ přiznává zpětně.

U kolegů ze Synotu si ale musel rychlého křídelníka obhájit, protože ostatním se zdál až příliš malý. „Tehdy byla éra dvoumetrového Kollera a dalších vysokých hráčů, takže pravdu nebylo jednoduché si ho prosadit, nicméně souhlas jsem nakonec dostal a pak nikdo nemohl litovat, že k přestupu došlo,“ říká s úsměvem.

Mladík z Vyškovska se totiž velice rychle zabydlel v sestavě Slovácka. Díky svým výkonů se dostal do i reprezentace. S českou dvacítkou se ve Spojených arabských emirátech zúčastnil mistrovství světa hráčů do 20 let, kde tým vedený Pavlem Vrbou obsadil v základní skupině C nepostupové čtvrté místo.

„S trenérem Jarolímem jsme plánovali, že se tam pojedeme podívat, protože kromě Petržely jsme tam měli i Slováka Ivanu, nakonec jsme ale souhlas od majitele nedostali,“ mrzí Hastíka.

Petrželova kariéra nabrala rychlý spád. Po korupční kauze v roce 2004 v klubu ještě chvíli zůstal, dováděl cenné služby, ale později i kvůli finančním problémům přestoupil do Sparty.

Na Letné se neprosadil a přes hostování v Jablonci se dostal do Plzně, kde se stal legendou. S Viktorií získal čtyři tituly, sbíral úspěchy i slávu.

Propracoval se až do národního týmu. S reprezentací se v Polsku a na Ukrajině zúčastnil mistrovství Evropy, v dresu se lvíčkem na prsou odehrál další těžké kvalifikační zápasy.

„Mě osobě vůbec nepřekvapuje, jak daleko to dotáhl,“ tvrdí. „I když je menší postavy, tento argument vůbec neberu, protože výška není rozhodující, což potvrzuje třeba Messi,“ přidává s úsměvem.

„Milanům herní styl je potřebný v každém mužstvu. Je rychlý, kontroluje míč, má odvahu obejít protihráče. Z křídelního prostoru připravuje spoluhráčům příležitosti a také se sám umí prosadit herně i gólově,“ chválí Petrželu.

Hastík je rád, že se na sklonku kariéry do Uherského Hradiště stejně jako třeba Švancara nebo Došek zase vrátil a mužstvo táhne. „Tehdy s Michalem Kadlecem začínali a dneska zase hrají spolu. Pomáhají týmu, který atakuje nejvyšší příčky a přepisuje rekordy,“ těší současného kouče Ořechova v krajské I. B třídě.

Sedmašedesátiletý činovník v kariéře nepomohl jenom Petrželovi, ale i desítkám dalších hráčů, které objevil v menších oddílech a vytáhl je až do ligy.

„Slovácko tehdy bylo dobrou přestupní stanicí do velkých klubů,“ přikyvuje.

Za zmínku stojí Kowalík, Malár, Rajnoch, Petr Pavlík či Martin Abrhám nebo i Michal Meduna, o kterého neměl třeba uznávaný kouč Komňacký zájem.

„Pozvali jsme ho na přípravný zápas se Zlínem, ale na těžkém terénu v Břestku to měl těžké. Nevypadal nijak dobře, ale nakonec jsme ho vzali a Michal se pak prosadil i ve Spartě a Turecku. Nebýt zdravotních problémů, mohl dokázat ještě víc,“ dodává Hastík.