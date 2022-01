Důvěru mu zatím splácíte. Nastupujete pravidelně, vstřelil jste čtyři branky, máte dvě asistence. Jste spokojený?

Chtěl jsem hlavně hrávat, s tím cílem jsem do Seredě šel. Vybral si mě trenér Jarábek, pro mě to byla jasná volba, nebylo o čem se rozhodovat. Nejdůležitější je, když vás chce v mužstvu trenér. V klubu mám roční smlouvu s opcí.

Měl jste možnost v Karviné pokračovat i na podzim?

Ne. V Karviné mě po příchodu trenéra Webera řekli, že se mnou nepočítají a můžu si najít nový klub. Za pět kol pana Webera vyhodili, ale to je fotbalový život, s tím nic nenaděláte.

Váš klub je sedmé příčce tabulky. Jak to hodnotíte?

Nechytili jsme začátek soutěže. První dvě kola jsme prohráli, ale nakonec je to vcelku dobré umístění. Náš tajný cíl je dostat se do první šestky, to by bylo super. Osobně tomu věřím, myslím, že se tam dostaneme.

V létě jste se uvedl brankou z půlky hřiště. Připomeňte ten gól.

Byl to první přípravný zápas za Sereď. Dostal jsem přihrávku kolem půlky, balon mi sedl přesně na jeden dotyk. Všiml jsem si, že je brankář hodně venku, tak jsem ho přehodil dlouhým lobem. Byl to podobný gól jako dal Patrik Schick na Euru.

Na podzim jste čtyři branky. Mohlo jich být i víc?

Jasně, daleko víc. Mohlo a mělo to být minimálně osm devět branek. Proti Ružomberoku jsem nedal tři čisté šance, pak se ta smůla se mnou pár zápasů vlekla, to jsem trefoval jenom tyčky a břevna. Během podzimu mě trenér přesunul z hrotu na podhrot, tam mi to sedí víc, přišly i nějaké branky.

Říkáte, že si vás do Seredi vytáhl trenér Jarábek. Jaký máte vztah?

Trenér je super chlap, nepokazí žádnou srandu, já jsem podobný typ. Sedli jsme si lidsky i po fotbalové stránce.

V kádru Seredě jsem napočítal neuvěřitelných šestnáct cizinců. Jak se s tím srovnáváte?

Všechny komunikace probíhají v angličtině, pak se překládají do slovenštiny. V Karviné bylo pět šest cizinců, v Seredi je dvanáct národností. Ze začátku to nebylo ideální, poznávali jsme se, mužstvo se sehrávalo, teď už je to docela v pohodě. Celý život jsem byl česká a slovenská kabina, ale musel jsem si zvyknout.

Jaké máte podmínky v Seredi? Je to podobné jako v Karviné?

To se nedá srovnávat, je to nesrovnatelné. V Karviné je nový stadion, perfektní zázemí, jsou tam lepší podmínky. V Seredi je na hřišti stará tribuna, která nám slouží jako šatny. Trénujeme tam, ale hrajeme na krásném a parádním stadionu v Trnavě.

Můžete srovnávat i po sportovní stránce?

Česká liga je důraznější, silovější, fotbalovější. Je tam víc mančaftů, které jsou nadprůměr. Je trošku výš. Na druhou stranu není radno slovenské kluby podceňovat. Třeba Jablonec dostal loni na podzim v Dunajské Stredě pět branek.

Můžete prozradit, který klub je finančně zajímavější?

Karviná byla o něco výš.

Jak se vám žije v Seredi? Máte tam bydlení nebo dojíždíte?Mám k dispozici byt. Můžu tam i přespávat, ale z drtivé většiny dojíždím, z domu to mám hodinu a patnáct minut, žádná hrůza. Pokud mám jenom jeden trénink, tak jedu domů.

Máte pro jarní část ligy nějaký cíl nebo přání?

Ne, ne. Žádný cíl jsem si nedával. Chtěl bych hlavně pořád hrávat. Věřím, že na jaře přijde i víc branek a dostaneme se i do té top šestky.

Viděl jste nějaký zápas Slovácka. Co říkáte na parádní podzim?

Když Slovácko hrálo v neděli, tak jsem byl na každém zápase. Byl jsem se podívat i v Karviné. Myslím, že umístění je největší zásluha trenéra Martina Svědíka a také i sportovního ředitele Veliče Šumulikoského. Hrají dobrý fotbal, náročný, hodně běhavý. Není to náhoda, dobrý výkony podávají už druhou sezonu.

Příprava vám začíná až v pondělí 10. ledna. Jak jste trávil svátky?

Žádná exotika, většinou doma. Byl jsem s přítelkyní a pár známými v Novém Městě na Moravě, jenom na tři dny. Trošku jsme si za běžkovali, trošku něco jiného jako doma.