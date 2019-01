Nebyla to žádná hitparáda. To ovšem žádný z diváků v mrazivém počasí ani nečekal. Fotbalisté Slovácka se po návratu z Turecka představili fanouškům, v jediném zimním přípravném zápase na území Moravy zvítězili nad domácí třetiligovou Kroměříží 4:1. Favorit rozhodl sobotní duel třemi brankami v závěrečných dvaceti minutách.

Trenér Slovácka Martin Svědík byl více spokojený s výkonem ve druhém poločase. „V naší hře byl lepší pohyb, lépe chodil balon a hlavně jsme vstřelili branky,“ vyzdvihl kouč prvoligového celku.

Jinak k úvodní části měl náročný odborník oprávněně velké výhrady. „V prvním poločase jsem nebyl spokojený s organizací a prací hráčů uprostřed hřiště. Náš výkon ve druhé půli byl na těchto pozicích diametrálně odlišný. Od toho se odvíjela kvalita v obranné i útočné fázi,“ prohlásil Svědík.

Slovácko v první půli nijak nezářilo. Jediný výrazný okamžik přišel až těsně před poločasem, kdy po závaru před brankou Hanácké Slavie dopravil balon do sítě dorážející Harba.

To však byla jediná povedená akce zkušeného útočníka, jenž je v Uherském Hradiště na zkoušce. „Od Harise to bylo málo, ale bylo to zapříčiněné tím, že si v patnácté minutě začal stěžovat na bolest nohy. Asistenti měli reagovat dřív a vystřídat ho,“ míní Svědík.

Jinak ale nechce bývalého kanonýra Zlína, Jihlavy nebo Hradce Králové zatracovat. „Závěr zatím není žádný. Neviděl jsem toho moc. Budeme muset počkat, jak se dá rychle do kupy. V tréninkovém procesu sice pracoval dobře, nás ale zajímá zápas,“ připomíná kouč Slovácka.

O kvalitách bosenského fotbalisty nepochybuje, otazník visí hlavně na aktuální formou. „Haris umí dát gól. Musíme si ale uvědomit, že poslední zápas odehrál druhého září. To je strašně dlouhá doba. S kluky vydrží na tréninku běhat, ale chybí mu zápasová praxe, což bylo vidět i v Kroměříži,“ uvedl Svědík.

Ten navíc po něm požaduje větší aktivitu a jiný způsob hry než jeho předchůdci. „Musí daleko víc běhat, sprintovat,“ říká.

Pokud nebude zranění Harby vážné, měl by s týmem odletět na soustředění do Turecka. Nyní se o tom ale bude teprve jednat. „Chci, aby to pokračovalo dál. Musíme ale vyhodnotit, co nám jeho angažování přinese, což ještě nevíme,“ pronesl Svědík.

Nejistá je formy také navrátilce Jaroslava Diviše. Rychlonohý křídelník bude ve Slovácku na jaře hostovat z Mladé Boleslavi, kde toho rovněž mnoho neodehrál. Proti Kroměříži ale s kapitánskou páskou na ruce zvládl hodinu.

Jedenáctý tým FORTUNA:LIGY na hřišti krajského rivala šetřil hlavně mazáky. Do utkání nezasáhli obránci Kadlec, Krejčí nebo Reinberk, „Jsou to takové drobnost, které vycházejí z únavy. Starší hráči už mají něco za sebou a podle mě si potřebují odpočinout,“ usmívá se Svědík, který rovněž postrádal brankáře Trmala a záložníka Havlíka.

Kvůli absencím musel v závěru utkání na pravé straně obrany nastoupit také kondiční trenér Miroslav Mikšíček. „Zvládl to s bravurou. S ním jsem byl spokojený,“ pochválil kolegu z realizačního týmu Svědík.

Vedení Slovácka stále řeší příchod posil. „Sháníme útočníka a vzhledem k marodce stoperů také středního obránce. Tyto dva posty nás momentálně pálí nejvíc,“ přiznává čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Nové akvizice ale pečlivě vybírá. Nechce žádné kusy. „Musí to být hráči do základní sestavy. Talentovaných hráčů je tady dost,“ zdůrazňuje.

Fanoušky žádá o trpělivost. Slovácko potřebuje hlavně klid na práci. „Chceme být na jarní část dobře připravení, abychom to dobře zvládli,“ říká Svědík.

Svěřence zatím nijak nešetří. Naopak, Daníček a spol. dostávají pořádně zabrat. „Hráčům jsem na začátku přípravy řekl, že klidně mohou nadávat. Musí ale věřit tomu, že z toho potom budou těžit,“ pronesl Svědík.

Borci z Uherského Hradiště se do čtvrtka budou připravovat v domácích podmínkách, v pátek se pak vracejí do Turecka, kde na pobřeží Středozemního moře absolvují herní soustředění. Moravany v Beleku čekají hned čtyři přípravné zápasy. „Budeme pracovat hlavně organizaci obranné i útočné fáze. Mužstvo musí mít zažité svoje principy,“ dodává Svědík.

Fotbalisté třetiligové Kroměříže herně ani výsledkově se soupeřem z nejvyšší soutěže nepropadli. Trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka byl i přes nepříznivý výsledek spokojený. „Trénujeme teprve týden. Navíc kluci dostali zabrat, takže toho mají dost. Zápas byl slušný. Hlavně první poločas byl z naší strany dobrý. Dobře jsme drželi obranný blok a chodili do rychlých protiútoků. Občas jsme zahrozili. Škoda, že jsme pár akcí nedotáhli do zakončení,“ hodnotí sobotní duel Červenka.

Po přestávce už se Hanáci pouze bránili. „Slovácko má obrovskou kvalitu, v druhém poločase nás přehrávalo. Na trávník přišli hodně techničtí hráči, jako je Hellebrand, Janošek nebo Navrátil. Soupeř byl dominantní a po zásluze přidal další branky,“ dodal Červenka.

Zatímco hráči Slovácka si v neděli užívali zaslouženého volna, účastník MSFL se představil na hřišti slovenské Skalice.

Přípravný fotbal –

SK Hanácká Slavia Kroměříž – 1. FC Slovácko 1:4 (1:1)

Góly: 20. Jan Silný z penalty - 45. Haris Harba, 70. Vlastimil Daníček z penalty, 72. Patrik Hellebrand, 80. Jakub Petr

Slovácko: Daněk (46. Nemrava) - Juroška (60. Olšanský), Šimko (60. Hofmann), Daníček, Kalabiška (78. Mikšíček) - Diviš (60. Rezek), Sadílek (46. Janošek), Machalík (46. Hellebrand), Rezek (46. Navrátil) - Zajíc (60. Kubala), Harba (46. Petr).