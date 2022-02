Soucítíte s kolegou Svědíkem?

Soucítím hlavně s fanoušky Slovácka. Vím, že derby berou hodně prestižně, souboje se Zlínem pro ně mají zvláštní podtext. Pamatuji si to už své éry. Současné Slovácko je přitom poslední dva roky v jiné pozici než byl tým za mě. Teď jsou v něm nadstandardní hráči, kteří si plní svoji roli a Slovácko je právem v popředí tabulky a prakticky dva roky v kuse se drží od třetího do pátého místa.

Takže nesouhlasíte, že by mančaft vyklízel svoje pozice?

Určitě bych to nenazval krizí. Slovácko má problém v útočné fázi. O tom hned po zápase mluvil pan Svědík. Nevytváří si šance, nejsou branky. Ofenziva zažívá nějaký útlum, ale po dvou těsných porážkách se nic neděje. Spíš mě zajímá jiná věc …

Povídejte.

Kam vlastně současné Slovácko směřuje. Jestli dál bude sázet na zkušenosti a nadstandardní hráče, nebo dostane přednost výchova vlastních odchovanců. Uvidíme, jakou cestou se klub vydá. Momentálně není práce s mladými hráči taková, jako byla dřív.

Navíc se nyní víc řeší smlouva Jurečky a dalších opor. Nejsou hráči myšlenkami jinde?

Myslím, že jednání o nových smlouvách jsou v nějakém běhu, toto nohy hráčů nesvazuje. Spíš je potřeba se vrhnout na útočnou fázi, na práci v boxu, tedy v pokutovém území, aby hráčů Slovácka bylo v šestnáctce soupeře zase víc.

Což v derby mnohokrát nebylo, že?

V zápase byly pasáže plné bojovnosti, urputných soubojů, ale pak přišlo i několik opravdu pěkných akcích, které ze strany Slovácka vedly jenom k předpřípravě na finálku a ta mu nepřicházela. Zlín naopak trpělivě čekal na každou svoji příležitost a nakonec měl paradoxně víc šancí než soupeř.

Jak moc výkon hostů ovlivnilo brzké střídání Kohúta a hlavně gólmana Nguyena?

Myslím, že pro konečný výsledek ani hru to nebylo až tak zásadní. Nemyslím si, že by se hra Slovácka po odchodech těchto dvou hráčů zbortila. Vždyť na konci prvního poločasu tam měli hosté asi dvacetiminutovou pasáž, kdy byli herně lepší.

Je pro Slovácko dobře, že už v úterý hraje s Pardubicemi? Nemusí se v prohraném derby dlouho pitvat.

Pondělní trénink bude o krátkém hodnocení, pak o přípravě na Pardubice. Vždycky je lepší, když se hraje takto rychle za sebou, než abyste dlouho čekali na další zápas a měli porážku v derby dlouho v hlavě. Nedej bože, když je třeba čtrnáctidenní reprezentační přestávka. Ale ani Pardubice na tom nejsou úplně dobře. Jsou po derby taky trošku zhrzené. Vstřelili branku a najednou z toho byla červená karta. Oba týmy hrají o nakopnutí třemi body. Očekávám velký boj. Sám jsem zvědavý, který z mančaftů se s tím lépe vypořádá a jak bude zápas vypadat.

Nebylo by pro Slovácko lepší, kdyby se soustředilo jenom na MOL Cup?

Samozřejmě je to jedna z cest, jak se dostat do evropských pohárů a získat nějakou trofej pro Slovácko. Pro klub by to byla taková perla. Neřekl bych ale, že se tým na něco soustředí víc a na něco méně, to je jenom taková fráze. Samozřejmě cesta dvou zápasů je rozhodně kratší než bojovat v lize o třetí místo. Slovácku zbývá vyhrát poslední dva zápasy. Když to zvládnou s Hradcem, finále hrají doma.

Měla by se liga hrát v únoru, kdy na nerovných terénech padá málo gólů, zápasy jsou neatraktivní, je to spíše jenom boj?

Musím říct, že jsem z prvních jarních kol viděl hodně zápasů a bohužel taktika svázaná obrannými činnostmi je víc vidět než to, že se hraje nahoru a dolů, padá hodně branek … Jsme ve fázi, kdy strašně moc mančaftů hledí jenom na výsledky než na předvedenou hru.