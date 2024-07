„Na jaře jsme dostávali hodně branek, jsem rád, že máme vzadu nulu už v prvním zápase. Byli jsme v obraně tam, kde jsme měli být,“ přiznal gólman Slovácka.

Jaký to byl zápas?

Čekali jsem takové utkání. Slávisté nás hodně napadali. Od nás moc prostoru na kombinační hru nebylo, z toho pramenila i naše hra, snažili jsme dávat balony na jednoho útočníky. Chtěli jsme se v útoku víc prosadit, to se nám až tak úplně nedařilo. Čekali jsme, že se Slavii ukáže nějaké okénko v obraně, to se nestalo. Důležité je, že jsme vzadu udrželi čisté konto.

Zlikvidoval jste tři nebezpečné zákroky soupeře. První byla střela Provoda, poté přišla hlavička Bořila a šance Chorého. Jak jste vnímal ty situace?

Ta první byla střela k tyči, byl to standartní zákrok. Vykryl jsem mu úhel a čekal, že mě trefí. U Provoda šel balon nahoru, tam se dostanete, kdyby to dal dolů, tak to bylo horší. Šance Chorého byla asi nejhorší, byl při pohybu dopředu a balon šel mino mě. Kdyby to řešil jinak, asi bych na balon nedosáhl.

Co bylo v zápase nejdůležitější. Co rozhodlo o bodu?

Dobře jsme to vzadu odskákali. Byli jsme u všech centrů a na místech, na kterých jsme měli být. Do dalších větších šancí jsme Slavii nepustili.

Jak si ceníte pod novým trenérem prvního bodu?

Ceníme si ho moc. Už v přípravě jsme si řekli, že se v zápasech musíme zaměřit na defenzívu, od toho musíme začít vycházet. Na jaře se nám to nedařilo, dostávali jsme hodně branek, jsem rád, že se to povedlo už v prvním zápase.

Nový trenér gólmanů je Petr Drobisz. Jak tu změnu vnímáte?

Nastavili jsme si nějaké pravidla, jak bychom měli pracovat. Není to nijaká velká změna, pro mě to není nic nového, nijak moc to nevnímám.

Dá se podle prvního zápasu odhadnout ambice Slovácka pro letošní ligu?

O tom jsme se nijak nebavili. My chceme jít do každého zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Je to dlouhodobá soutěž a nemá cenu se o tom bavit.

S čím byste byl spokojený vy?

Samozřejmě s první šestku, ale uvidíme, jaká bude situace. Je tu více změn, všechno si to bude nějakou dobu sedat. Věřím, že to bude zápas od zápasu lepší.