Proti libereckému brankáři Nguyenovi ale ve druhé sérii neuspěl, když mu jednička Slovanu ránu k levé tyči tygřím skokem lapila.

„Mrzí mě to hodně. Chtěli jsme jít až do finále, bohužel to nevyšlo,“ smutnil po vyřazení jeden ze dvou smolařů v bílém dresu. Kromě Havlíka penaltu zahodil i střídající Dvořák.

Štve vás zahozená penalta hodně?

Gólman mi vystihl stranu a chytl mi to. Už se s tím moc dělat nedá.

Hlásil jste se na penaltu sám, nebo vás určil trenér?

Všichni společně jsme se domluvili. Věděl jsem, co udělám.

Všiml jste si, že soupeř vyměnil před penaltovým rozstřelem gólmana?

Já jsem ti toho všiml, protože kluci z Liberce najednou začali křičet něco na trenéra. Nevím, jestli to měli domluvené, nebo ne, ale nijak mě to nerozhodilo. Na druhé straně Nguyen vystihl směr mé rány.

Zápas ale nebyl pro diváky moc líbivý, že?

Je to tak. Fotbal moc krásy nepobral. Spíš to bylo oboustranně bojovné. Zápas byl vyrovnané, šance měly oba týmy. Nakonec nikdo gól nedal a utkání došlo až do penalt. My jsme nedali dvě, proto končíme.

Jak jste na tom v prodloužení byli se silami?

Už moc ne. V prodloužení už to moc nešlo, ale nějak jsme to zvládli uběhat. Penalty jsme samozřejmě nechtěli, zápas jsme chtěli rozhodnout dřív, což se bohužel nepodařilo.

Jak moc vás mrzí neuznaný gól Kadlece pro ofsajd?

Já už jsem pomalu slavil. Myslel jsem si, že je to gól. Ale pak najednou oznámili, že to byl ofsajd. Nevím, jestli byl, nebo ne, ale teď už s tím nic neuděláme.

Jak vážně jste pohárové utkání vůbec brali?

Trenér nás hned po utkání se Slavií dostal zpátky na zem. Pohárové utkání jsme samozřejmě chtěli vyhrát, bohužel to pro nás dopadlo špatně.

Souhlasíte, že nejlepším hráčem Liberce byl Malinský?

Věděli jsme, že soupeř má obě křídla velmi rychlá. Malinský s Peškem dělají problémy i jiným týmům, ne jenom nám.

Nyní máte přes sebou dalekou cestu do Teplic. Jak těžké to na severu Čech bude?

Hodně. Trenér Svědík nás určitě srovná a dobře připraví. Odteď se začínáme soustředit jenom na Teplice.