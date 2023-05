Očekávaný bohemácký "zápas roku" se Slováckem nakonec příliš fotbalové radosti nepřinesl. Nešlo o výsledek, ale spíše o výkon obou týmů, který byl až příliš svázán důležitostí zápasu a snahou hlavně neudělat chybu a spíše vyčkávat na to, co vymyslí soupeř. Po bezbrankové remíze platí to samé, co před utkáním - čtvrtá pohárová příčka je stále v držení Bohemians, Slovácko je o bod zpět.

Fanoušci Bohemians se v Ďolíčku v neděli večer gólů nedočkali. Klokani hráli se Slováckem 0:0. | Foto: CPA

"Je to dál otevřené. Uhájili jsme čtvrté místo, ale uvidíme, jakou hodnotu ten bod bude nakonec mít. Remíza je spravedlivá, bylo by to kruté vůči tomu druhému, kdyby někdo vyhrál. Byla to velká taktická bitva, svázaná. My byli hodně nervózní, možná na nás ještě ležel dojezd zápasu se Slavií a tíha toho utkání. Hráči na to nejsou zvyklí, musíme si to všichni prožít," řekl k utkání trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Hrálo se většinou mezi šestnáctkami a rodily se spíše jen náznaky šancí. Slovácko mělo míč častěji na kopačkách, domácí klokani spíše vyčkávali a hráli opatrněji. "Jsem shovívavý, ale doma umíme být daleko nebezpečnější," dodal Veselý.

Ten musel po přestávce střídat zraněného brankáře Jedličku, který se zranil při srážce s Jindřiškem a na druhou půli šel mezi tyče Valeš. Ten nekapituloval, ale překonal ho Vecheta, míč ale zastavilo břevno.

V 82. minutě přišla největší šance Bohemians. Köstl se dostal z úhlu ke střele, ale ne Nguyena nevyzrál. Zápas tak skončil spravedlivou dělbou bodů.

"Je to pořád otevřené, bude se rozhodovat v dalších zápasech. Rozhodnou zápasy se silnějšími soupeři a co s nimi budeme schopni uhrát," poznamenal trenér Slovácka Martin Svědík.

"Kdybychom na čtvrté místo nakonec nedosáhli, nebyla by to tragédie. Máme za sebou těžkou sezonu, po patnáctém kole jsme byli desátí, ale na jaře se zvedli a dostali se zpět do skupiny o titul," dodal.

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Hurych - Orel (video). ŽK: Jindřišek - Daníček, Trávník. Diváci: 5812.

Bohemians: Jedlička (46. Valeš) - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš (67. Beran), Kovařík - Matoušek (67. Hála), Prekop - Puškáč (57. Drchal). Trenér: Veselý.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Sinjavskij, Havlík, Trávník, Kalabiška (90.+1 Holzer) - Mihálik (81. Juroška), Petržela (90.+1 Brandner) - Vecheta. Trenér: Svědík.