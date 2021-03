Proti vedoucímu a dosud neporaženému týmu FORTUNA:LIGY po prvním poločase vedli 2:1, výborně rozehraný duel ale nedotáhli, o náskok přišli v závěrečných dvaceti minutách a nakonec ve šlágru 21. kola padli 2:3.

„Pocity jsou poněkud hořké, protože jsme měli na dosah lepší výsledek. Slavia ale v závěru ukázala, že je velké mužstvo a zápas otočila,“ uvedl kouč poražených Martin Svědík.

Jeho tým vyšel bodově naprázdno po devíti zápasech, doma prohrál poprvé od 13. prosince, kdy nestačil na Spartu.

V neděli podlehl i druhému pražskému gigantovi. „Podle mě zápas rozhodly dva faktory. Gól na 2:2 a střídání. Hosté poslali na hřiště kvalitu, my jsme na zvrat už neměli,“ cítí Svědík.

Toho mrzela hlavně branka Stanciua z trestného kopu. Rumunský záložník v 72. minutě potrestal faul kapitána Kadlece na Lingra před šestnáctkou, parádní ranou pod břevno překonal Nemravu a vrátil hosty do hry. „Gól na 2:2 nás paralyzoval,“ všiml si Svědík.

V reálu se mu zdálo, že domácí brankář při střele slávistického špílmachra špatně reagoval. „Musím se na to ještě podívat, ale gól jde trošku na vrub gólmana. Balon šel totiž na jeho stranu,“ připomíná Svědík. „Přitom se to nestalo poprvé. Navíc trenér brankářů v přípravě na utkání Nemravovi jednoznačně říkal, kam to Stanciu kope,“ přidal zklamaně.

Kouč Slovácka bude svým svěřencům vyčítat i zbytečné zákroky před inkasovanými brankami. „I když víme, že Slavia má nebezpečné standardky, zbytečně faulujeme. Přitom takové velké mužstvo každou vaši chybu potrestá. V první půli zase z nepovedeného rohu uděláme pokutový kop, takže jsme si porážku zavinili i sami. Penalta byla úplně zbytečná,“ zlobil se

I přes nepříznivý výsledek ale musel svěřence za výkon i přístup pochválit. „Porážka se kouše o to hůř, když vím, že mužstvo do toho z hlediska obranné fáze a organizace hry dalo maximum. Pracovalo velmi dobře. Sedmdesát minut bylo velice slušných, pak Slavia nakopávanými balony zjednodušila hru a opravdu nás dostala pod tlak,“ uvedl Svědík.

Jeho tým se proti osmifinalistovi Evropské ligy musel vypořádat se dvěma absencemi. Celku z Uherského Hradiště scházel nejen vykartovaný Navrátil, ale i střelec Kliment. „Po zákroku Jovoviče je zraněný,“ potvrdil Svědík.

Jak dlouho bude probuzený forvard chybět, nechtěl specifikovat.

Kromě dravých rychlonohých borců domácí kouč postrádal také diváky.

I když příznivci Slovácka svůj tým neúnavně podporovali a slyšet byli i přes zítku, komorní atmosféra podobnému šlágru vůbec neslušela.

„Mrzí mě, že lidé na takovém zápase nemohou být. Fanoušci by nám pomohli,“ ví dobře Svědík.

Moravané i přes první prohru v kalendářním roce zůstali třetí, před čtvrtým Jabloncem mají bod k dobru. Další zápas čeká Slovácko v pátek v Praze, kde se postaví nováčkovi z Pardubic.

„Z porážky se musíme oklepat a připravit na další zápas. Je důležité si říct nejen ty dobré věci, ale i ty špatné. i ty dobré. Věřím, že z utkání se Slavií se poučíme, hodíme ho za hlavu a a nebudeme se v něm dál babrat,“ dodává.