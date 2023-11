Do regionu přinesl nadšení, zápal, více dřiny a také větší ambice. Skromný provinční klub vytáhl i díky veteránům do elitní šestky, dostal je mezi tuzemskou elitu, do Evropy.

Chybí snad už jenom titul, ale tak dobrý zase není …

Vadnoucí české fotbalové reprezentaci by ale mohl pomoct. To vlastně kdokoliv, kdo má kuráž a nebojí se nasadit hráče s aktuálně nejlepší formou. Takových odborníků je ale v Česku víc, jen najít odvahu a dát jim šanci.

Stačí se podívat do Zlína, jak trenér Červenka za krátkou dobu pozvedl ševce, byť vyhráno se svým realizačním týmem zdaleka nemá, ale strhl hráče i fanoušky. Lidé mu neúspěch odpustí, protože ví, že maká naplno a hraje fér.

Nikam se necpal, nikoho nevyštval. Jen poctivě pracoval a trpělivě čekal na šanci, která zaslouženě přišla.

Svědík je samozřejmě dál. Byť už se některým fandům v Uherském Hradišti okoukal a někdo jej dokonce posílá už pryč, jeho práce a úspěchy, jakých na východě Moravy dosáhl, jsou nezpochybnitelné.

Až bude odcházet, skončí nejlepší období Slovácka a za pár let budou všichni vzpomínat na časy, kdy do města dorazilo Fenerbahce, Partizan Bělehrad, Kolín nad Rýnem nebo AIK Stockholm.

Slovácko má před sebou chudší roky a už nyní musí přemýšlet, jak náročné období s přebudováním přestárlého kádru zvládne. Bez bolestí a porážek to asi nepůjde.

Vedení klubu má před koncem podzimu a vlastně celou zimu o čem přemýšlet. Najít vhodnou náhradu, ideálního Svědíkova nástupce, nebude vůbec jednoduché.

Je jasné, že pardubický rodák v Uherském Hradišti nezůstane navěky. Slovácko už dávno přerostl, má daleko větší ambice. Nechce hrát o střed tabulky, pracovat s no name borci, co jsou rádi za ligovou smlouvu, angažmá na Moravě.

Kouč cítí, že má na víc. Třeba se mu ještě letos podaří mužstvo pozvednout, vytáhnout jej před Mladou Boleslav, Baník a Olomouc na čtvrté místo, ale poháry až tolik nejsou reálné.

Proto je vhodná doba začít dávat šanci mladíkům, mančaft i za cenu dílčích neúspěchů a ztrát obměňovat, omlazovat.

A to je to, co trápí fandy v regionu snad ještě víc. Slovácko nemá na to, aby přetahovalo nejlepší hráče ze Zlína, z Liberce, Jablonce, Českých Budějovic, Pardubic, Hradce Králové ani odjinud. To skoupí Slavia, Sparta, Plzeň nebo i Baník.

S těmito rivaly soupeřit nemůže a ani nechce. Co je ale horší, že si v současné chvíli nevypomůže ani vlastními odchovanci, které by později prodal. Vecheta s Juroškou to nevytrhnou, byť se snaží, za nimi je už je jenom propast, prázdno, které možná jednou vyplní Brňan Holásek či nějaký z Afričanů.

Dorost je v celostátní lize poslední, béčko bez hráčů z ligy neobstojí ani v MSFL a lépe se nevede ani mladším ročníkům. Bohužel žáci to zatím nevytrhnou.

Tak snad to ti „dědkové“ potáhnou ještě pár let, aby se zase nehrálo pouze o záchranu …"

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku