Ve FORTUNA:LIZE drží čtvrté místo, v MOL Cupu došli až do finále.

Spokojení fanoušci už se velebí Svědíkův tým, baví se jeho hrou.

Fotbalisté Slovácka zase šlapou, hrnou se za úspěchem Dlouhodobě sice nemohou konkurovat Slavii nebo Spartě, na to nemají potřebné finanční zázemí, ale potrápit favority už v minulosti dokázali.

Vždyť Letenské před pár měsíci vypráskali 4:0 a v květnu je před vyprodaným Městským stadionem Miroslava Valenty vyzvou znovu. A věřte tomu, že Slovácko rozhodně nebude outsiderem, byť mu tato role sedí nejvíc.

Jenže z umolousané a skromné Popelky se už dávno stala hrdá a vyspělá dáma, která chce víc než jen poplácání po ramenou a slova chvály.

Svědík emotivně po postupu do finále: Je to vzkaz všem těm, kteří nám to nepřáli