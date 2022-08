Glosa Libora Kopla: Nebuďte nenažraní. Třeba se bod z Brna bude hodit později

Před pěti lety by to jako ztrátu nikdo nebral, všichni by byli spokojení i s remízou. Kdo pamatuje příděl na Srbské 0:7 v roce 2010, dá mi jistě za pravdu. Vždyť Slovácko v Brně se Zbrojovkou dvakrát prohrávalo, na těžkém terénu se proti nažhavenému staronovému účastníkovi FORTUNA:LIGY pořádně nadřelo.

Červená karta ve vyhroceném zápase Fenerbahce Istanbul vs. Dynamo Kyjev. | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA