Možná za to mohou prázdniny, drahé vstupné nebo prostě pohodlí řady příznivců, kteří v tropickém vedru raději zůstanou u bazénu, v hospodě či doma. Zasednou k televizi, dají orosené pivo nebo láhev vína a v klidu u večeře se podívají na živý přenos.

Kvůli zápasu se nemusejí trmácet na stadion, přemýšlet, kde zaparkují, zda je někdo sveze. K tomu ušetří nejméně pětistovku za vstupné, nemusí pít oblíbený mok z kelímku a bát se, že zmokne při letní bouřce …

Možná v hledišti scházejí „fanoušci úspěchu“ či sběratelé selfíček. Je pravda, že fotbal už dávno není hitem, ideálním místem pro randění.

Podívejte se: úžasné Slovácko smetlo AIK a je blízko skupině i milionům

Důvodů, proč na první zápas play off Evropské konferenční ligy přišlo jen 6032 diváků, je ale asi daleko víc. Otázka je, co přijde s dalšími zápasy, po postupu do základní skupiny.

Zda bude třeba anglický West Ham United se dvěma českými reprezentanty atraktivnější než AIK Stockholm, byť za dvojnásobnou cenu, nebo zase budou volná sedadla a smutné pohledy do ochozů …

Přitom pár stovek švédských fanoušků se trmácelo přes půl kontinentu, aby podpořilo svůj oblíbený klub, užilo si výjezd do země, kde řada z nich možná nikdy předtím nebyla a třeba se již na Moravu ani nikdy nevrátí.

Zážitek z Uherského Hradiště jim pokazili hlavně vlastní hráči, který po mdlém výkonu prohráli 0:3 a švédský vicemistr je tím pádem blízko vyřazení.

Slovácko se naopak opíjí nejen částečně zkvašeným moštem, který už leckterá vinotéka ve městě prodává, ale především fantastickým představením, zaslouženým triumfem. O posledním duelu se bude ještě hodně dlouho mluvit.

Svědík chválil i krotil: Dobře jsme se nastartovali, ale jsme teprve v poločase

Pokud čtvrteční duel nenaláká do hlediště další příznivce, bude to zklamání nejen pro hráče a vedení, ale především stvořitele úspěšné party, kouče Svědíka, jenž měl v bouřlivém prostředí co dělat, aby překřičel tribuny, předal pokyny.

„Atmosféra byla parádní. Lidi, co přišli, byli úžasní, fandili super. Jenom mě mrzí, že takové zápasy nejsou vyprodané. Z mého pohledu je to škoda. Sice jsme na menším městě, ale čekám, že nám lidé pomohou a příště přijdou ještě ve větším počtu,“ přeje si nejen Svědík.

Snad se mu přání jednou vyplní. Byla by totiž škoda, kdyby takto úspěšný kouč i kvůli fanouškům zmizel do jiného klubu jenom proto, že v Uherském Hradišti si neváží dobře odvedené práce a skvělých výsledků…

Co by přitom za evropské poháry dali v Olomouci, Zlíně, Brně či Ostravě …

Autor Libor Kopl je fotbalovým expertem Deníku