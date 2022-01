Co víc si „kupující“ může přát …

A to je právě to jádro sporu. Vedení Slovácka chce dravého forvarda zpeněžit, za svého stěžejního hráče vytřískat co nejvíc, což je logické.

Odchovanci Opavy pomohlo zlepšit se i zviditelnit, za výkony i branky jej odměňovalo. Na druhé straně jej ze Slezska přivedlo zadarmo, což také o něčem vypovídá.

Je jasné, že fotbal není jenom sport, ale především byznys. O peníze v něm jde především, každý z něj chce vytřískat co nejvíc. A není se co divit, kariéra je krátká, za zásluhy si nic nekoupíte.

Podívejte se na Zajíce, Klimenta, Jurošku a další borce, kteří po konci kontraktu prchli za „lepším“.

V béčku ale neskončil žádný z nich, pro klub totiž odvedli poctivé služby.

Jurečka ze Slovácka neutíká, jede i na soustředění. Do léta tady zůstanu, tvrdí

Jurečka taky pomohl Slovácku k historické sezoně, do evropských pohárů, děkovat mu ale po útěku rozhodně nikdo nebude …

Takto hrdinové a zbožňovaní hráči nekončí.

Jedině, že by změnil názor, prodloužil smlouvu a pak odešel za miliony do světa …

V podobný konec téhle zimní ságy ale nikdo nevěří, spíš to vypadá na Jurečkův odchod zadními dveřmi a bez fanfár. Ve Slezsku o tom vědí své …

Autor Libor Kopl je sportovní redaktor Deníku, expert na fotbal